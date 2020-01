Santiago Abascal atiza al "tirillas" de Jordi Évole por desearle "un hostión" a caballo

Jordi Évole visitó este miércoles el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo espacio de entrevistas en Atresmedia, Lo de Évole. Una noche complicada para el presentador de La Sexta que, además de sufrir un principio de catalepsia debida a la enfermedad que padece desde hace años, hizo unas polémicas declaraciones sobre Santiago Abascal que lo convirtieron en tendencia en las redes sociales.

Évole habló con Motos sobre la visita del líder de Vox al programa de Antena 3 en octubre de 2019: "¿Vino a caballo?", preguntó a Motos. "Es muy resbaladizo el terreno y...", apuntó el presentador. "Pues una lástima, porque un hostión le vendría bien", dijo Évole entre risas.

Jordi Évole: "Un hostión le vendría bien" a Santiago Abascal.

Es "libertad de expresión".

¿Imagináis el escándalo si lo hubiera dicho sobre sus amigos Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Otegi o Junqueras?

Eso sería un inadmisible ataque fascista.

Doble rasero.pic.twitter.com/UkQOTpdKvm — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 30, 2020

La reacción del político de Vox no se ha hecho esperar y a través de su cuenta de Twitter ha contestado al televisivo: "¿Cuántos titulares ocuparían estas declaraciones si las hubiese hecho un miembro de VOX?", ha escrito junto a el vídeo que recogen las declaraciones de Évole. "No es raro que quien legitima a etarras quiera violencia o daño contra alguien", continúa. "Nosotros estamos hechos de otra pasta y, además, de pequeños nos enseñaron a no abusar de los tirillas", termina el presidente de Vox.