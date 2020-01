Susto en 'El Hormiguero': Évole sufre un principio de cataplexia en directo

Pablo Motos recibió este miércoles en El Hormiguero la visita de Jordi Évole para hablar sobre el estreno el próximo domingo de su nuevo programa en La Sexta, Lo de Évole. Durante el encuentro que tuvieron los presentadores de Atresmedia, Évole dio un pequeño susto a Motos al sufrir un mareo durante un ataque de risa. Según confesó el propio presentador, se debe a la cataplexia que padece desde hace años.

Todo ocurrió cuando Motos propuso a Évole compartir con los espectadores algún delito que hubiesen cometido el pasado: "Me pillaron robando la banda sonora de la película Barrio. Les dije que era un trabajo para la universidad porque estaba estudiando periodismo y me soltaron", confesó Motos. "Iba con un amigo que se llamaba Justicia", continuó el presentador de Antena 3 desatando una carcajada en el invitado. En ese momento, Évole se tumbó sobre el brazo de Motos, que inmediatamente perdió la sonrisa: "A ver si te vas a desmayar".

"Si, sí, me ha dado un poquito, pero me estoy curando. Es lo de la cataplexia", afirmó Jordi mientra se reincorporaba. "Ahora me desmayo menos porque me medico, pero sí, me desmayo un poquito (…) Hay una tendencia a pensar que tengo una enfermedad terminal". El presentador de La Sexta bromeó con la posibilidad de haber recibido el Premio Ondas "en plan póstumo": "Si seguimos por ese camino, igual este año me dan el Princesa de Asturias. Será una cosa, seguramente, de por vida, pero no es nada grave. Así que dejen de decirle a mis padres si su hijo se está muriendo".