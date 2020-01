Alba Carrillo y Sonsóles Ónega, enfrentadas: "¿Me quieren dejar de guarra?"

Alba Carrillo llevaba casi un mes alejada de los medios de comunicación después de su desagradable salida del programa Ya es mediodía en Telecinco. La ex de Feliciano López abandonó el espacio a finales de diciembre tras protagonizar una fuerte discusión con su compañero de mesa, el periodista Miguel Frigenti. Semanas antes, el colaborador se había mostrado muy crítico con el paso de la modelo por la casa de Gran Hermano VIP 7, juicios que ella no llegó a encajar.

Esta semana, Alba Carrillo ha vuelto a nuestras vidas gracias a la revista Lecturas, publicación a la que ofrece una entrevista en la que, además de criticar a Antonio David Flores y alabar a Rocío Carrasco, critica a sus antiguos compañeros de trabajo en Mediset. "Me dolió mucho que Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás consintieran que él (Frigenti) dijera que estaba en el programa por mis ex, y no sacaran la cara por mí", dice en Lecturas. "Me duele. No entiendo por qué se pluraliza, ¿me quieren dejar de guarra? Es verdad que he sido muy virulenta con Feliciano porque me ha hecho mucho daño y ha tocado lo que más quería, pero siempre he defendido a Fonsi, el padre de mi hijo", explica.

La modelo no entendió que Sonsoles Ónega y su compañero Miguel Ángel Nicolás, con los que mantenía una relación de amistad, no reaccionaran ante los ataques de Miguel Frigenti: "Estaban callados, como puestos por el ayuntamiento", apunta en la revista.

Este jueves en el programa de Telecinco decidieron no comentar dicha entrevista, pero cuando los tertulianos estaban hablando del enfado de Adara con el Maestro Joao en El tiempo del descuento porque "no para de hacerle a Gianmarco preguntas sexuales", Miguel Ángel Nicolás dijo: "Que te traicione un amigo es una cosa muy triste", desatando las risas y las miradas cómplices de la presentadora y sus compañeros de tertulia Isabel Rábago y el propio Frigenti.