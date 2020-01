La esperada reaparición de Rocío Carrasco: "Se han dicho auténticas barbaridades"

Rocío Carrasco organizó una rueda de prensa para presentar el musical dedicado a su madre, la desparecida Rocío Jurado, del que ha sido la creadora,y que lleva por título "Qué no daría yo por ser Rocío Jurado". Un espectáculo que recorrerá toda España y cuyo estreno será el próximo 14 de febrero en Huelva.

La hija de la más grande contó todo lo referente al espectáculo, aunque evitó hacer declaraciones en torno a su vida personal. "Esto al final va a ver la luz, es una idea que teníamos desde hace unos siete años. No ha sido nada complicado porque lo teníamos muy claro desde el principio, y cuando escuché a Anabel Dueñas en su edición Operación Triunfo, me emocioné, porque no creía que el tema de "Punto de Partida" lo pudiera cantar otra persona que no fuera mi madre. En este musical se cuentan cosas de ella que el espectador no conoce tanto a nivel personal como artístico", explicó.

A la largo de la presentación también se habló de la próxima apertura del museo de la artista en su Chipiona natal. "Había que firmar un convenio regulador entre el Ayuntamiento y yo. Y una vez que ya estaba redactado, el pleno lo tenía que aceptar. Política aparte, el pueblo quería su museo y ya se ha aprobado". "Es cierto que voy a cobrar 2.500 euros al mes, pero es un tema que se tenía claro desde que falleció mi madre. En todos estos años se han dicho autenticas barbaridades, aunque yo siempre he colaborado para que se hiciera la apertura del museo, a pesar de surgir una serie de problemas. De todo lo que se ha dicho mejor ni nombrarlo, la vida pone todo en su sitio. Todavía no hay fecha para la inauguración".

Sobre temas personales prefirió no entrar en detalles, pero sí hizo algún pequeño comentario. "Nunca he hablado de según qué temas, como maternofiliales, familiares o de personas que pasaron en un momento dado de mi vida. Eso no quiere decir que el que calla otorga. El no hablar fue una decisión que tomé hasta que decida hacer lo contrario. Si mi madre estuviera viva solo eso me valdría".

Al preguntarle si va a ver la próxima edición de Supervivientes donde va a participar su hija Rocio Flores, su respuesta fue rotunda: "Solo veo Netflix. ¿Eso lo echan en Netflix?".

También comentó que hay un proyecto para hacer una serie de la vida de su madre. Ya se verá, sin develar más detalles.

Rocío Carrasco no desvelo la cantidad de demandas que ha presentado por motivos personales o familiares. "No voy a decir nada. No he querido hablar y lo único que me quedaba era recurrir a la Justicia, más cuando confías en el Estado de derecho".