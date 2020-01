Federico Jiménez Losantos: "Hay algo que no sabemos todavía de la ruptura de Ágatha y Luismi"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la ruptura, confirmada por este diario y esRadio, de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez.

Una ruptura anunciada, explicó Federico Jiménez Losantos, que reincidió en esRadio en una anécdota vivida de primera mano con Ágatha hace no demasiados días. "Ahora se puede decir, pero estábamos cenando unos amigos y ella llegó. Estaba fatal, y entonces dijo que lo suyo con él estaba regular. Y alguien allí presente confirmó que efectivamente se acababa".

La ruptura de Ágatha, que esta misma semana realizó su desfile más triste debido al fallecimiento de una de sus ayudantes, pues, está confirmada. Tal y como explicó la periodista Paloma Barrientos en Es la mañana de Federico, el propio Luismi fue "clarísimo". "Primero me lo confirmó. Estaba tristón y dijo que la va a querer siempre", aseguró Barrientos.

No obstante, Federico Jiménez Losantos consideró que todavía hay "algo que no sabemos y que no son las fotos", dijo en referencia a las imágenes de Luis Miguel Rodríguez con Marcia di Lele que dieron comienzo a la crisis. "No es por esas fotos. Pero será por otras presencias. Se lo dijeron a Ágatha sus amigas cuando empezaron, que a esas edades no se cambia", dijo en referencia a la fama de Casanova que tiene el empresario de Desguaces La Torre. "Pero ella quería quitarse la espina de Pedro J y se la sacó".

La ruptura, no obstante, ha tenido lugar en buenos términos, y es incluso probable que se sigan viendo. Luismi, este mismo jueves, fue visto en el popular local madrileño Tony 2 cantando y bailando.