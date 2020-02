Antonio Resines desvela a Bertín Osborne que estuvo a punto de morir

Antonio Resines se convirtió este viernes en el nuevo invitado a Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas que conduce Bertín Osborne en Telecinco. El actor se mostró más sincero que nunca junto al cantante y narró uno de los momentos más complicados de su vida, su lucha contra el cáncer.

Una enfermedad que le fue diagnosticada debido a unos desvanecimientos que sufrió Resines mientras iba en moto. El protagonista de Los Serrano acudió al médico, y al realizarle unos análisis vieron que tenía anemia. Ese resultado le llevó a realizarse unas pruebas más específicas que determinaron que lo que sufría era un cáncer colorrectal.

"En 2015 tuve un accidente de moto, otro de tantos. Me aplasté la mano. De hecho, no tengo nudillos. Y allí, los médicos me empezaron a hacer chequeos y me detectaron que tenía anemia. Entonces, me hicieron una colonoscopia y vieron que tenía cáncer, entre el colon y el recto. Pero estaba muy bien localizado", explicó a Bertín.

"¡Tuve una suerte de cojones! En esa misma época, un día estaba subiendo unas escaleras y me quedé sin aire. Se lo dije al médico como sin más, pero ellos se alertaron. Entonces, descubrieron que me estaba dando una angina de pecho. ¡Joder, casi me quedo! Todo lo del corazón es muy delicado. Me operaron y entonces vieron que también tenía una arteria obstruida. Pero salió todo muy bien. Y ahora, aquí estoy. ¡Me salvé de milagro!", confesó el actor.