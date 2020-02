Así engañó a todos Karelys Rodríguez, una "mala de telenovela" de la prensa rosa

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la presencia en España de Karelys Rodríguez, abogada tinerfeña afincada en Londres que ha saltado muy deprisa a la fama tras salir a la luz sus fotografías con Cayetano Rivera... pero sobre todo los mensajes que se intercambió con el paparazzi y que destapan la encerrona que le hizo al torero.

Karelys, que estuvo con Cayetano durante unos meses en los que éste se separó de Eva González, ha aparecido ya dos veces en la portada de ¡Hola! y es, tal y como dijo la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, el "personaje surgido de manera más fulturante en los ultimos años" de la crónica rosa.

La periodista Paloma Barrientos fue aún más lejos, tildando de "sin vergüenza" (no junto, sino separado) a la joven, que ha logrado mentir a su abogada Cynthia Ruiz, a la revista ¡Hola! y al propio Cayetano en un tiempo récord, y que ahora está en Madrid con la excusa de celebrar su cumpleaños tras abrir su cuenta de Instagram, hasta ese momento privada, para todo aquel que quiera ver sus imágenes. A la primera por pedirla emitir un comunicado pidiendo discreción cuando tenía en ciernes sus reportajes en ¡Hola!, a ¡Hola! por los términos en los que habló de su relación con Cayetano; y a éste por, evidentemente, citarle y avisar a un paparazzi para que les fotografiase juntos.

La portada de los WhatsApp | Semana

El periodista Carlos Pérez Gimeno consideró en esRadio que la mentira tiene las patas muy cortas, y que "le va a ir mal, va a salir esquilada". Pero por el camino, Karelys es objeto de deseo de periodistas y la prensa del corazón, que ha iniciado una guerra por conseguir sus declaraciones. "Esta chica ha visto que es fácil lograr dinero y ser portada de ¡Hola!; que si estás en Londres pero te ves en la revista española que es la que se vende fuera... Luego es muy difícil volver a tu sueldo, a ponerte la toga... pese a tener un buen sueldo para una profesional de 28 años".

De momento, y que se sepa, Karelys no tiene representante. Tal y como afirmó Federico Jiménez Losantos en esRadio, "esa chica ha engañado a todo el mundo y engañará a la abogada, que ya ha quedado ya como Cagancho en Almagro". Según el razonamiento del director de Es la mañana de Federico, los más perjudicados de momento por este ascenso a la fama sería el propio bufete (forzado el comunicado diciendo que es anonima desmentido por la entrevista en ¡Hola!) contrado por Karelys.

Sus dos bazas, de momento, no se conocen. "Ella tiene dos bazas, las fotos y la época de las fotos", dijo refiriéndose a las posibles imágenes de ella y Cayetano cuando sí estuvieron juntos. Las fotos como tal son menos importantes, al menos aquellas tomadas cuando Cayetano no estaba con Eva.... ¿Pero hay algo más que no sepamos y con lo que Karelys esté negociando/amenazando? Empezando porque en primer lugar ella fuese "la causante de la ruptura" entre Eva y Cayetano en aquella época, y siguiendo por -tal y como dijo la subdirectora Isabel González- "si se demuestra que eso se prolongó en el tiempo".

En todo caso, zanjó Federico, Karelys se dibuja de momento y hasta que surjan nuevos datos como la villana de la historia. Una capaz de dar un volantazo a cómo se consume la prensa rosa y se construyen personajes, capaz de pedir que se secuestren números de una revista al tiempo que ofrece exclusivas en otra. "Esto es un antes y un después en la prensa rosa. Nunca jamás se había publicado una serie de pantallazos del movil que la dejan como la mala. Pero mala, mala de telenovela mexicana".

Con un último apunte: la exoneración en todo este asunto de Fran Rivera, el hermano de Cayetano. Isabel González se refirió a las noticias de la revista Semana -responsable de la primera y la última exclusiva en este asunto- exculpando a Fran de haber filtrado las imágenes iniciales de su hermano con Karelys en Londres, cosa que se dijo por aquel mes de diciembre. Entonces, la prensa trataba las diferencias profesionales de opinión de los dos hermanos y su enfado en torno a la gestión de la plaza de toros de Ronda.

Con Fran fuera de la ecuación, queda saber quién filtró los mensajes con el fotógrafo que tanto han perjudicado la reputación de Karelys... pero que tan famosa la han hecho.