Teresa Campos ridiculiza a Bigote con unas fotografías en 'Sábado Deluxe'

María Teresa Campos regresó este fin de semana a los platós de Mediaset España tras meses de enfrentamientos con el grupo de comunicación. La última vez que vimos a la periodista pisar un plató de Telecinco fue en octubre de 2018: "Qué ilusión me hace", dijo Jorge Javier Vázquez al recibir a la comunicadora en Sábado Deluxe. "Más me hace a mí", contestó ella.

Muy emocionada, Teresa Campos pidió tranquilidad al presentador antes de sentarse a ser preguntada sobre su polémica ruptura con Edmundo Arrocet: "La vida te cambia. He querido hablar hoy aquí y contigo, porque quiero pedir tranquilidad. Me hacen muchas preguntas y ya me está haciendo daño a la salud. Lo único que pido volver a la normalidad de mi vida. Yo ya no tengo relación con esta persona (…) Tenía miedo de que me diese una depresión, pero ya no me va a dar", dijo con la voz temblorosa. "He estado muy mal. Quiero recuperar mi vida".

La presentadora se sinceró y confesó el dolor que le ha supuesto la ruptura con el chileno: "Me escribió, 'Teresita, me voy'... y hasta hoy. Le puse un mensaje tremendo. Estaba desesperada. Lo he pasado muy mal, me despertaba por las mañanas y empezaba a llorar (…) He perdido al hombre de mi vida, a mi compañero, a mi amante".

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista llegó cuando María Teresa Campos ofreció su móvil a Jorge Javier Vázquez para enseñarle una serie de fotografías en las que se podía ver el estado en el que había quedado la habitación en la que se hospedaba Bigote Arrocet dentro de su casa.

"Quiero que las veas y vayas haciendo comentarios. ¿Qué te parece?", le preguntó la presentadora. "Ropa, ropa y más ropa colgada por todos lados. Todo desordenado, un caos. Parece un campamento, va a necesitar tres containers. Paquetes de tabaco, libros, calzado, pinturas, hilos, botellas de agua, cajas, cajas, cajas…. ¿lubricante?", bromeó Jorge Javier sin salir de su asombro ante el monumental desorden. "Él decía que no había que tocarle las cosas, porque sabía encontrar las cosas en el desorden. Cuando me dicen que Edmundo tendrá que venir a casa a llevarse la maleta... serán las 500 maletas", dijo Teresa. "No voy a enseñar estas fotografías al público, pero quería que tú las vieses. Ya le he dicho muchas veces que, si no piensa volver, que recoja las cosas. Se lo he dicho a través de un intermediario, mi conductor".