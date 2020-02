Sandra Barneda y Nagore Robles se dan otra oportunidad

Han sido muchos los rumores sobre una reconciliación entre Sandra Barneda y Nagore Robles, pero esta semana ¡Qué me dices! publica la prueba definitiva de que las presentadoras han decidido darle una oportunidad al amor: unas fotos de la pareja dando un paseo por las calles de Madrid.

Ocurrió el pasado 29 de enero, cuando Sandra y Nagore salieron a pasear al perro de la presentadora del Debate de La isla de las tentaciones. No faltaron arrumacos, abrazos y besos, e incluso caminaban cogidas del brazo. Ambas han demostrado que entre ellas no quedan rencillas y que han decidido retomar la relación sentimental que se rompió el pasado mes de septiembre y que se alargó hasta tres años.

La ruptura parecía definitiva pero la aparición de Sandra Barneda en Planeta Calleja podría haber cambiado las cosas. "Enamorarme de ella es lo más fuerte que me ha pasado", confesó con lágrimas en los ojos a Jesús Calleja. "Me enamoré cuando yo presentaba Gran Hermano VIP y ella estaba de colaboradora. Durante muchos años me he controlado mucho y fue como si me descorcharan. Ya no me importaba nada, me sentía por fin relajada y no tenía la sensación de estar ofendiendo a nadie. Nagore fue el detonante (…) Aguantar 5 horas de programa en directo juntas, sientes que tu cuerpo tiembla y tienes que esconderlo", concluyó.

Hace tan solo unos días, Nagore valoró las palabras de su exnovia en televisión y dejó caer que podría haber un acercamiento entre ellas que, finalmente, ha llegado.