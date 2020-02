Pamela Anderson se divorcia de su quinto marido doce días después de la boda

Hace unos días saltaba a los medios comunicación la noticia de que Pamela Anderson había contraído matrimonio con el productor de cine Jon Peters. Pero lo más sorprendente de la historia es que doce días después del enlace, la pareja ha decidido separarse. La propia Pamela lo ha comunicado al digital Hollywood Reporter: "Nos hemos dado un tiempo para evaluar lo que queremos en la vida y de los demás".

La actriz también ha confirmado que no habían hecho oficial su matrimonio, al que solo acudieron los hijos de ambos: "La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, hemos decidido mutuamente posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad". Este sería el quinto divorcio de la modelo después de Tommy Lee, Marcus Schenkenberg, Kid Rock y Rick Salomon.

La pareja se conoció hace tres décadas cuando coincidieron en una fiesta en la mansión Playboy, época en la que Pamela Anderson aún estaba comenzando su carrera. Fue Peters quien ayudó a la actriz durante sus primeros años pagándole unas clases de interpretación. Por aquel entonces tuvieron una breve relación, pero nada serio hasta que se reencontraron hace unos meses y comenzaron a salir en secreto.

"Tenía 19 años. Sabía que sería una gran estrella. Terminamos viviendo juntos. Por supuesto, Hefner la amaba y era consciente de su belleza. Pamela era una chica que sin maquillaje era hermosa. Muy inteligente y talentosa. Nunca ha fomentado todo su potencial como artista. Todavía tiene que brillar realmente. Hay mucho más de ella de lo que parece, si no, no la amaría tanto", confesó Peters sobre su ya exmujer. "Hay chicas hermosas en todas partes. Podría elegir, pero durante 35 años solo he querido a Pamela. Ella me vuelve salvaje, en el buen sentido. Me inspira. La protejo y la trato como merece ser tratada".