El cacao mental de Ágatha: confirma la ruptura con Luismi, pero "va a ser muy difícil no picar"

Este miércoles hay que felicitar a ¡Hola! (o, como dice Ágatha Ruiz de la Prada parafraseando a Federico Jiménez Losantos, el Boletín Oficial del Estado). Se lleva la exclusiva de la semana con una entrevista a la diseñadora en la que, ahora sí, confirma su ruptura con Luismi Rodríguez. El antes chatarrero es hoy "propietario de Desguaces La Torre".

Con su finca en el campo como escenario, Ágatha desgrana los motivos de su ruptura en una entrevista en la que no hay una sola frase a la que no se le pueda sacar punta. Está fantástica en sus respuestas, y eso que se intuye el cacao maravillao emocional que está viviendo: pasa del desprecio al aprecio de una respuesta a otra.

Ella está convencida de que no ha habido infidelidad, pero sí del engaño que ha vivido su ya ex: "Tiene una agenda de mujeres terroríficas que se quieren aprovechar de él". Llama la atención el número de veces que menciona mal el nombre de la mujer con la que fue cazado Luismi. Ágatha la llama "Di Lela", cuando en realidad se llama Marcia di Lele. Antonio Diéguez, el entrevistador, ni se molesta en corregirlo.

La modista duda de ella en buena parte de la conversación: "Ha sido una tontería, pero no una infidelidad. Lo que no estaba dispuesta es a que se hiciera un par de Luismis cada semana". "Luego me dijo que era actriz, pero no me contó que actriz porno". Incluso sugiere que la tal Di Lela ha llevado en televisión un pañuelo diseñado por ella, algo que la mosquea. Le guarda auténtico rencor a esta señora brasileña, y de hecho llega a reconocer que si él le hubiera contado la historia de las fotos lo hubieran solucionado.

Ágatha también relata cómo llegó Luismi a su vida. Fue "la Bordiu" (sin tilde, Carmen Martínez Bordiú) quien se lo presentó. Y aquí es donde se le va la mano contando intimidades. Dice que ella jamás ha tenido una pelea con él, a diferencia de Bordiú: "Creo que Carmen le tiraba los cuadros a la cabeza...". Y desvela que para la nieta de Franco el empresario ha sido "el amor de su vida". Nada la ha unido con Luismi, no encuentra explicación a su noviazgo: "No tenemos puntos en común. Mi vida es otra: me gusta leer, ir a museos, la cultura". Eso sí, admite que se lo ha pasado en grande estos meses: "Estoy muy agradecida. Todo ha sido muy divertido, ha sido un regalo del cielo". "Viviría todo otra vez porque me lo he pasado bomba", añade.

Eso explica quizá lo que viene después: la justificación de la ruptura. De la Prada se pasea entre el quiero, pero no debo. "Es la ruptura definitiva, estoy haciendo un esfuerzo. Si Luismi me llama para cenar, sé que le diría que sí y es lo que no quiero. Va a ser difícil no picar. Espero que mi fuerza de voluntad y mis amigas me ayuden. Intento pensar en todo lo malo de Luismi para no caer". Encabeza el frente opositor, además de sus amigas, su hija Cósima: "A ella nunca le ha gustado. Quería que yo tuviera de novio a un duque inglés".

Sin embargo, merece destacar que no le importa admitir que le echa de menos y que no le guarda ningún rencor: "Somos de mundos distintos. No es un milagro que no nos hayamos peleado, sino que hayamos estado casi dos años juntos. Bastante hemos durado para ser dos personas tan distintas".

La hija de Bigote entra en escena

La ausencia de exclusiva (de momento) con Edmundo Bigote Arrocet se suple este miércoles con una entrevista en Semana con su hija Gabriela. La primogénita del humorista, nacida de su primer matrimonio con la estrella de la televisión Gabriela Velasco, habla desde la distancia. Vive en Chile, pero eso no le impide opinar del asunto, por muy lejos, al menos espacialmente, que le pille.

Dice Gabriela Arrocet que no cree que su padre se despidiera de Teresa con un mensaje: "Pero yo, por dignidad, nunca lo hubiera dicho públicamente. Como mujer me causaría mucho pudor". Primera pulla. "A Teresa no le honra desprestigiar a mi papá. Espero que se calme pronto la rabia lógica que se siente cuando uno se separa y reponga el honor de mi padre". Cuesta no imaginar a Paulina de la Mora de La casa de las flores recitando la frase.

Después va a por las hijas de la Campos con un argumento insostenible: el de que "los hijos debemos mantenernos al margen". Lo dice ella, que está concediendo una entrevista exclusiva (y seguramente no gratuita) a la revista. "Confieso que Terelu y Carmen nunca me dieron buena espina. Cuando vinieron a Chile no quise conocerlas". Lo que viene siendo prejuzgar.

Los pormenores de la entrevista de Teresa Campos

Jorge Javier explica en su sábana semanal en la revista Lecturas lo que no se ha contado de la entrevista que le hizo a María Teresa Campos en el Deluxe del pasado sábado. El presentador reconoce que Teresa estuvo a punto de anularla dos horas antes: "Me llamó cabreada como una mona porque en el programa Viva la vida han hecho un comentario que no le ha sentado nada bien. Le hago saber que me suena a marcianada y nos acabamos descojonando".

Pero el cabreo no queda ahí. La periodista "se tuerce" en el primer vídeo que emiten durante el directo. "Masculla 'yo no he venido a esto. Justo era lo que no quería, para qué me traéis si lo estáis contando todo, me voy a levantar y me voy a ir'", escribe Jorge sobre la actitud de la Campos. Sin embargo, después, "Teresa dio una de las mejores entrevistas de su vida: sabía muy bien lo que quería contar y cómo, pero probablemente no barajó la posibilidad de que los sentimientos le ganaran a las razones".

Olga derrota a Rociíto

La justicia ha vuelto a dar la razón a la familia de Antonio David Flores en el enésimo contencioso que mantiene con su ex, Rocío Carrasco alias Rociíto.

Según Lecturas, la juez ha desestimado la demanda que la hija de la cantante interpuso a Olga por atentar contra su honor e intimidad y además la obliga a pagar las costas del juicio. La magistrada entiende que Olga, actual mujer de Antonio David y la persona que se está encargando del cuidado de los hijos de éste, se ha limitado a explicar cómo ha vivido su recompuesta familia. Esta victoria judicial se suma a la que negó que el ex guardia civil hubiese maltratado psicológicamente a Rociíto.

Cóctel de noticias

Tamara Falcó y Vicky Martín Berrocal, amigas por sorpresa. ¡Hola! habla de "reunión de chefs", ya que las dos coincidieron en Masterchef y desde entonces se han hecho inseparables.

Nagore y Sandra Barneda vuelven a ser pareja. Según Diez Minutos, la presentadora y la colaboradora de Telecinco se han dado una segunda oportunidad. Varias fotos exclusivas de ambas besándose en la calle lo confirman.

Sara Carbonero celebra su 36 cumpleaños en familia. Semana dedica su portada a la periodista, que ha celebrado su onomástica en Oporto con un mensaje en sus redes sociales en el que, precisamente, se felicita por poder celebrarlos. En la revista vemos que el día de su santo transcurrió al borde del mar junto a su marido y sus dos hijos.

Lecturas se rinde al reality del momento. Lleva a portada a Estefanía, una de sus colaboradoras estrella, con una entrevista en la que relata su dura vida y cómo ha sido su historia con Christofer.