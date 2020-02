Alicia Senovilla vuelve a la carga contra Belén Esteban tras sus desprecios

Hace ya muchos años que la relación de Belén Esteban y Alicia Senovilla es inexistente. La presentadora y entonces exnovia de Jesulín se conocieron en Antena 3, cuando Belén comenzó a despuntar como personaje televisivo por su guerra personal con el padre de su hija Andrea. Fueron unas cariñosas palabras de Senovilla las que desataron una pequeña guerra entre ambas: "Le abrimos las puertas, empezó a soltarse y le gustó tanto que fíjate dónde está. La adopté como mi hermana pequeña, la quise y defendí mucho, pero pasé de ser su hermana mayor a su peor enemiga", dijo en 2018. La respuesta de Belén fue contundente: "Hace años, años y años que no veo a esta señora. No entiendo nada. No quiero hablar de ella. A mí me descubrió la productora Martingala, no ella".

Ahora, Alicia Senovilla vuelve a la carga con una entrevista en Lecturas en la que intenta aclarar las cosas con la princesa del pueblo. "No sé si le habrán llegado mis declaraciones distorsionadas, o si alguien ha intentado malmeter, o si ella no ha entendido lo que dije". Además, aclara que en su etapa televisiva Belén comenzó a tener malas compañías e intentaba protegerla. "Yo no quería acabar mal con Belén, ella quería salir de fiesta, conocer gente, y a mí no me gustaba pero ya éramos las dos mayores de edad".

"Dije que me sentía una hermana mayor porque la he protegido, la he cuidado, la he mimado, la he ayudado y le he enseñado según mis posibilidades (...) Ella lo sabe y no me lo ha agradecido, pero no pasa nada". La presentadora también comentó cómo ha cambiado Belén Esteban en los últimos años. "Cuando empezó conmigo era una niña muy inocente que desconocía el medio, y ahora ella es el medio. Ella se sabe personaje, se sabe querida, se sabe seguida".

La primera vez que Belén Esteban trabajó como colaboradora en televisión lo hizo junto a Alicia Senovilla, quien la acogió a pesar de la poca experiencia que tenía en el medio. "Teníamos que levantar el reality El Bus y buscábamos un personaje para comentarlo. Un día teníamos las revistas encima de la mesa y salía Belén Esteban, que acababa de romper con Jesulín (...) A mí me daba pena por la situación que estaba viviendo y la llamamos. Cuando llegó era muy inocente, tenía muchos miedos, no sabía nada del mundo de la televisión", aseguró en 2018 a Ecoteuve.