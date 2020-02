Fani cuenta su infierno: la verdad sobre sus padres y la orden de alejamiento que marcó su vida

La revista Lecturas lleva en su portada a Estefanía Carbajo, la concursante de La isla de las tentaciones que se ha convertido en el fenómeno social y televisivo de la temporada. La madrileña tiene al público enganchado gracias al conflicto amoroso que tiene junto a su novio, Christofer Guzmán y la atracción fatal que siente hacia Rubén Sánchez.

Este miércoles, Fani concede su primera entrevista a una revista desde que finalizó la grabación del programa en República Domincana. En las páginas de la publicación ofrece un desgarrador testimonio en el que además de hablar sobre el concurso también da más datos sobre su pasado familiar y sentimental.

"En la isla me di cuenta de que me faltaban muchas cosas en mi vida. Por mis experiencias con antiguas relaciones, siempre he desconfiado de Christofer. Otro no hubiera aguantado. Me duele haberle traicionado. No me voy a perdonar lo que le he hecho", dice. Fani desmiente que el rumor que apuntaba a que habría obligado a su novio a participar en el concurso: "No le obligué. Ni me costó convencerlo ni le mentí. No estábamos en nuestro mejor momento y pensé que era una prueba".

Sobre su traumática infancia y adolescencia, Carbajo confiesa que tiene miedo a hablar de sus padres porque "es doloroso" para su familia. "Pese a mi infancia, nunca voy a echarles nada en cara. Mis padres estuvieron un par de años juntos y se separaron. Nació mi hermana, la mediana, de una relación con otro hombre. Mi madre nos llevó a vivir con el padre de mi hermana la pequeña y con él empezó el infierno de mi madre y para mí. El martirio. Viví situaciones violentas y fuertes hacia mi madre y hacia mí, con cinco o seis años. Es el causante de que ella se fuera. Este señor me odiaba a muerte (…) No tengo relación con mis hermanas y me duele en el alma. Mi padre no superó la separación de mi madre y cayó en hoyo, ahora ya está recuperado. Me enviaron a vivir con mi tía Maite pero tampoco me aguantó. A los 14 volví con mi padre y fue un infierno".

También aclara el revuelo que se formó al decir que su padre podría ser "José el de Los Chunguitos o Emilio el de Los Chichos": "Estoy arrepentida. No quería hacer daño a esas familias, pido perdón. Cuando alguien de mi familia me lo contó, se me cayó el mundo encima. Mi tía me dijo que el de Los Chunguitos no tiene nada que ver. Les pido perdón".

En la entrevista también habla sobre el infierno que está viviendo con el padre de su hijo: "Lo denuncié por malos tratos, con pruebas médicas de por medio: moratones y golpes en la cabeza. Viví situaciones muy graves (…) Se saltó la orden de alejamiento, me amenazaba . Ahora, por redes me insulta, dice que no ve a mi hijo porque no le dejo y no es cierto. Cuando terminó la orden de alejamiento dejó de pagar la pensión. Aún así, dejaba que se llevara al niño (…) Mi hijo es mi vida y necesitaba a alguien que lo quisiera de verdad. Mi hijo ado