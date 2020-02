Jorge Javier Vázquez cuenta cómo gestionó la crisis de María Teresa Campos previa al 'Deluxe'

Jorge Javier Vázquez se extiende en su espacio semanal en la revista Lecturas sobre todo lo ocurrido en torno a la ya célebre entrevista de María Teresa Campos en el Deluxe... pero también los momentos previos de la misma y el enfado de la periodista con Viva la vida a raíz de unas palabras de Emma García.

El conflicto fue tal que María Teresa –así lo confirma Jorge Javier– estuvo a punto de anular la entrevista en el Deluxe apenas dos horas antes de su inicio. Así lo cuenta el presentador, que en un principio no pudo atender la llamada: "No se lo puedo coger porque estoy hablando con otra persona. Hasta que me envía este mensaje por WhatsApp: 'Llámame urgente, por favor, que me quedo en mi casa'".

Una vez en contacto inmediato con la periodista, Jorge Javier asegura que la encontró "cabreada como una mona porque en Viva la vida han hecho un comentario sobre su visita al Deluxe que no le ha sentado nada bien. Yo, entre que estaba pasando el sábado estudiando mi función y que estaba charlando sobre Todo sobre mi madre de Almodóvar, lo de Viva la vida me suena a marcianada".

.@DeluxeSabado (1,8M y 17,9%), oferta de entretenimiento más vista del sábado https://t.co/oi2BGbub5P — Mediaset España (@mediasetcom) February 2, 2020

No obstante, Jorge le hizo saber su opinión y al final "nos acabamos descojonando, que es lo que hay que hacerle a las Campos". O, en otras palabras, "ponerle sus crisis delante para que vea que hace un mundo de una mota de polvo".

Una vez en el plató, todo amenazó con torcerse de nuevo cuando le pusieron el primer vídeo. "Durante la emisión masculla: 'Yo no he venido a esto. Justo era lo que yo no quería, para qué me traéis si lo estáis contando todo, me voy a levantar y me voy a ir'". Y yo intentando mantener la calma". Jorge Javier, temiendo de nuevo lo peor, habló con la realizadora para ver cuánto tiempo quedaba de ese mismo vídeo que hizo perder de nuevo la paciencia a la invitada.

Tras finalizar el mismo, sin embargo, apareció "Campos en todo su esplendor. María Teresa dio el sábado una de las mejores entrevistas de su vida. Sabía muy bien lo que quería contar y cómo lo quería contar, pero no barajó que los sentimientos le ganaran a las razones. Y fue en esos momentos en los que se quebró, lloró y se emocionó, cuando logró encoger el alma de muchos", remató Jorge Javier.