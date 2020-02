Belén Esteban cuenta por primera vez el verdadero motivo que la enfrentó a Alicia Senovilla

Hace dieciséis años que se acabó la relación profesional de Belén Esteban y Alicia Senovilla. Sin embargo, la presentadora no olvida lo desagradecida que fue la colaborada de Sálvame en los años posteriores. "Le abrimos las puertas, empezó a soltarse y le gustó tanto que fíjate dónde está. La adopté como mi hermana pequeña, la quise y defendí mucho, pero pasé de ser su hermana mayor a su peor enemiga", dijo en el año 2018.

Este miércoles, la periodista volvió a la carga contra la ex de Jesulín asegurando que durante la época que trabajaron juntas intentó protegerla de las malas compañías: "Yo no quería acabar mal con Belén, ella quería salir de fiesta, conocer gente, y a mí no me gustaba, pero ya éramos las dos mayores de edad ayudado y le he enseñado según mis posibilidades (…) Ella lo sabe y no me lo ha agradecido, pero no pasa nada".

La reacción de Belén Esteban a las nuevas declaraciones de Alicia Senovilla no han hecho esperar: "¿Qué hizo ella por mí? A mí la primera persona que me entrevista en televisión es María Teresa Campos. Yo fui a un programa y a mí me contrata una productora, no esta señora. Alicia, cuando yo me he perdido siempre me he encontrado", apuntó este miércoles en Sálvame. "Entiendo que en el mundo profesional no te va bien, cosa que no me alegra. Si con esta exclusiva hablando de Belén Esteban has ganado dinero pues, por una parte me alegro, pero cariño, deja ya de hablar de mí porque cada cierto tiempo sacas a pasear el nombre de Belén Esteban", continuó.

La tertuliana también aprovechó para desvelar el verdadero motivo por el que Alicia Senovilla se enfadó con ella: "El único problema que tuvimos tú y yo es que tu exmarido quería ser mi representante y yo dije que no. Lo único que te deseo es que tengas mucha suerte, encuentres un trabajo presentando y que hables de tu vida y dejes la mía. Después de tantos años, ¿hablando de Belén Esteban? Oye chica, ¡para ya!", concluyó.

Ante la afirmación de Belén Esteban, Erasmo Úbeda, exmarido de Alicia Senovilla, se puso en contacto con María Patiño a través de un mensaje desmintiendo sus palabras: "Hola, soy Erasmo, el exmarido de Alicia. Belén está mintiendo, ella fue la que me dijo que la representara, yo le dije que yo no era representante y no estaba preparada para que yo la representara", leyó Patiño, mientras Belén negaba con la cabeza.