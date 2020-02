Juana Acosta, de nuevo ilusionada

Juana Acosta ha sido la embajadora de la nueva colección de la forma UNO de 50, pensada para celebrar San Valentín. La actriz, según comentó, está atravesando por un buen momento momento a todos los niveles, tanto en el profesional como en el personal, en este sin dar demasiados detalles. "Estoy en la actualidad rodando en Barcelona una serie para Netflix, no puedo decir el nombre, pero si que tiene un reparto de lujo, como Aura Garrido; Mario Casas, José Coronado, entre otros, todavía me queda un mes de rodaje, porque me tienen que sacar antes, al tener que irme a mi país, Colombia, donde empiezo a rodar con Imanol Uribe una película, y me hace mucha ilusión. La verdad es que ha sido un año muy intenso y este creo que también lo va a ser. En abril se estrena El Inconveniente con Kitty Manver, y después otra que rodé en las islas de La Palma y La Gomera, y Valencia que se llama Las Consecuencias". Así lo explicó.

Respecto a como se encuentra su corazón, no quiso entrar mucho en detalles, es sabido que la actriz estuvo casada con Ernesto Alterio, y tuvieron una hija que va a cumplir 14 años, la relación que mantienen es buena, y después estivo con un arquitecto que se llama Oliver Sancho, del que también se separó. "No he vuelto con Oliver, lo que sí puedo decir que mi corazón está ilusionado, y espero celebrarlo en San Valentín, tengo a quien regalarle, pero no voy a dar más datos. Este año viene este santo con ilusión, viene bonito en todos los sentidos y estoy muy contenta. No se todavía sí mi corazón está ocupado, lo que si puedo decir es que está muy feliz".