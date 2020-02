El chivatazo de Sofía Suescun sobre Estela Grande y Diego Matamoros reaviva la polémica

Sofía Suescun ha demostrado de nuevo que la fama de azuzar disputas que se ha ganado con el paso de los años es totalmente merecida. Esta vez, a colación de su puesto de asesora en Mujeres y Hombres y Viceversa, también de Mediaset, donde ha comentado el estado de la relación de Diego Matamoros y Estela Grande, una pareja que según ella está ya finiquitada.

"Diego y Estela están separados, fue una noche muy dura", comentó en primer lugar María Jesús Ruiz al respecto del hijo de Kiko Matamoros y la concursante de GH VIP 7. "A mí me consta que no están juntos", subrayó Sofía sobre la situación en El Tiempo del Descuento, evidentemente enfadada por la indecisión de su actual novio, Kiko Jiménez, a la hora de inclinarse por una de las dos.

La situación resulta claramente complicada, pero fue la propia Sofía Suescun quien la resumió a la perfección: "Ella está enamoradísima de Kiko y él no. A él le puede hacer en algún momento tilín porque la chica está bien. Pero el fin continuo de Estela es fastidiarme a mí y darme celos".

A @sofiasuescun le consta que la modelo y el hijo de Kiko Matamoros han roto a href="https://twitter.com/hashtag/MyHyV?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MyHyV https://t.co/Y2ziYm38QP — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) February 5, 2020

En todo caso, los hechos son ahora mismo que Kiko está desolado sin Estela en la casa. Esa amistad va en aumento y todo está ocurriendo ante los ojos de Sofía, cuyo enfado no hace sino crecer. Lo que no quiere decir que no anime a su chico a permanecer en la casa de Guadalix, a "recuperar la motivación" que él asegura haber perdido.

Quizá por ello, Sofía se muestra pese a todo dispuesta a perdonar, consciente de las dificultades de sobrevivir en un reality tan duro. "A ver, si me pidiera perdón y se creara un clima simpático, no me importaría quedar los tres". Cosa que Sofía, naturalmente, aprovechó para colar una nueva provocación, asegurando a las preguntas de Nagore Robles que no le importaría tener una cita a tres sin cámaras: "Sí, ¿por qué no? Los dos son muy guapos".

Estela en el hospital

Mientras, la situación para Estela Grande se complica. En medio de esa crisis de su matrimonio con Diego Matamoros que Sofía y María Jesús dan por terminado, ha sido sorprendida acudiendo al hospital sin su marido. Este dato, como también el silencio de la propia joven, ha ayudado a reforzar los rumores de distanciamiento.

A su salida de la casa el pasado domingo, la joven ya se dio cuenta de que algo pasaba con su marido. Diego Matamoros recibió a su mujer de la manera más cordial posible, pero había cosas por hablar.

Estela se dio cuenta nada más poner un pie en el plató que algo había pasado o que su marido estaba molesto con ella por la actitud que había tenido dentro de la casa de Guadalix de la Sierra: "Me he dado cuenta nada más entrar que ha pasado algo", aunque remató que consideraba que nada de lo hecho o dicho era "malo".