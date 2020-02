Confirman los dos secretos que guardaba Karelys Rodríguez sobre Cayetano Rivera

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno, Daniel Carande y Carmen Jara para tratar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la presencia en España de Karelys Rodríguez, llegada desde Londres en medio del escándalo de sus fotografías con el torero Cayetano Rivera (tomadas con la joven confabulada con el paparazzi).

Karelys, que mantuvo en el pasado una relación de siete meses con Cayetano cuando éste no estaba con Eva González, está ahora en Galapagar, donde reside su madre. Está acompañada de sus dos hermanos mayores, tal y como contó en esRadio el periodista Daniel Carande, un dato nada baladí en lo referido a los planes futuros de la nueva estrella del mundo del corazón.

"Se decía que Karelys iba a comprar casa en Tenerife, pero igual va a ser en Galapagar. Con el dinero que ha cogido igual se establece allí", reveló el periodista, lo que llevó a Federico Jiménez Losantos a subrayar que Galapagar, en Madrid, está más cerca del meollo mediático protagonizado por Karelys.

Y a propósito de ello, Carande confirmó las grandes dudas sobre esa relación finiquitada entre ambos y también los que, en consecuencia, pueden ser los próximos pasos de la abogada tinerfeña al respecto del culebrón con Cayetano Rivera. El primero, que "la relación con Cayetano se prolongó en el tiempo y la razón de la ruptura entre Eva y Cayetano fue Karelys". Así pues, Karelys estuvo con el torero más tiempo que el inicialmente deslizado por la propia joven.

Pero aún queda un segundo factor: "Efectivamente, hay fotos de ellos. La persona que me lo cuenta dice que de la época de la relación. Por lo tanto, ella podría estar reservándose esas imágenes para sus próximos pasos mediáticos a la hora de explicar los meses que estuvieron juntos, aquellos en los que –en principio– Cayetano y Eva González no estaban juntos... y no lo estaba por, efectivamente, su affaire con la tinerfeña ahora establecida en Galapagar.