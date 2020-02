Luismi Rodríguez, pillado besándose con Leticia Sabater

La segunda oportunidad que se dieron Ágatha Ruiz de la Prada con Luis Miguel Rodríguez no funcionó. La diseñadora hablo esta semana con la revista Hola en el que desveló los motivos que le llevaron a tomar la decisión: "Luismi se dio cuenta de que no podía hacer esas cosas si estaba conmigo, pero está acostumbrado a salir y divertirse", dijo en la publicación haciendo referencia a las fotografías del empresario junto a Marcia di Lele.

"Cuando volví de París, hubo una reconciliación y pasamos las Navidades juntos", contó Ágatha. "Cuando me enteré del engaño me tomé un Orfidal". "Bueno, es que Luismi es muy de señoras y sabe mucho de tías... Es un encantador de serpientes con las mujeres", fueron otras de sus declaraciones.

Este sábado, el programa Socialité presentado por María Patiño desveló que su escarceo con Marcia di Lele no sería el único affeire que habría tenido Luis Miguel Rodríguez durante los últimos meses. El espacio ha conseguido un testimonio que asegura que ‘el chatarrero’ habría mantenido una breve relación con la cantante Leticia Sabater.

XCLUSIVA BOMBA: 'Socialité' ha pillado a Luismi, el ex de Ágatha, besándose con Leticia Sabater. La pareja ha estado saliendo un mes y lo sabemos todo sobre su affaire secreto. Mañana, en exclusiva, en #Socialité307 pic.twitter.com/V2BU7u95sg — SOCIALITÉ (@socialitet5) February 7, 2020

"Leticia Sabater y Luismi, el ex de Ágatha, cerca de un mes más o menos. Yo los he visto besándose con lengua delante de todo el mundo. Es Luismi el que se interesa por ella y se han visto al menos en tres ocasiones. Quedaban juntos a un restaurante y se iban juntos también, no tenían problema en que la gente los viese juntos (…) Se les veía muy cómplices a los dos, había muchas miradas, caricias. Yo veía pasión", aseguró.