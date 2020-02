La molesta suficiencia de Bigote Arrocet: "¿Pero de qué se ríe?"

La revista ¡QMD! amanece el lunes llevando a Bigote Arrocet y su nueva amiga rubia a portada. "¿Pero de qué se ríen?", se preguntan retóricamente en portada, en una evidente referencia a las más bien fúnebre caras de María Teresa Campos y su entorno. Bien es cierto que, tras la ruptura, ha sido ella quien ha llevado la voz cantante en los medios, pero el silencio del habitualmente locuaz humorista chileno hace temer la calma antes que la tempestad.

Que quizá llegue una vez se descubra la identidad de la misteriosa mujer rubia que va de la mano de Bigote, desconocida para la prensa hasta que deje de serlo, y desde luego no una de sus acompañantes o amigas habituales sobre las que previamente corrieron ríos de tinta, cuando él todavía estaba con María Teresa (que probablemente arda de rabia al ver esas imágenes).

Además, una revelación no particularmente agradable: la ex Gran Hermano Raquel Morillas ha sido pillada vendiendo cupones de la Once en la calle, lo que hace temer por su precaria situación económica.

En la revista Pronto prefieren irse por la tangente internacional para enumerar los consejos que la princesa Diana de Gales dio a sus dos hijos, William y Henry, antes de su muerte. Que quizá, con la tensa situación en la monarquía británica, hayan derivado en el "megxit" de los duques de Sussex, establecidos ya en Canadá después del visto bueno, pero no tan bueno, de Isabel II a la marcha de la Familia Real de Meghan Markle y el príncipe Enrique. La que fuera esposa de Carlos de Inglaterra escribió una sentida carta a sus hijos que solo ahora ha salido a la luz.

Por último, la publicación avanza en portada cómo terminará La isla de las tentaciones, reality sobre infidelidades de Cuatro y Telecinco que se ha convertido en la inesperada sensación de audiencia de la temporada tras GH VIP.