Despiden a Kiko Matamoros de su trabajo por cobrar demasiado: 4.000 euros al mes

Malos momentos para Kiko Matamoros, esta vez no en lo personal sino en lo profesional. La discoteca donde trabajaba como relaciones públicas, Oh my club!, ha decidido despedir al excolaborador de Sálvame, que ejercía de promotor de la popular sala de fiestas.

De Kiko Matamoros, y de su equipo al completo, formado por sus amigos Rafa de Gonzalo y Vanessa Valencia, informa la revista Corazón.

La causa de los despidos son los altísimos sueldos que pedía el citado equipo, inasumibles –explica la revista– para el grupo Salamandra al que pertenece Oh my club! Matamoros en concreto recibía 4.000 euros al mes, mientras que su colega Gonzalo cobraba 8.000.

A cambio, Matamoros publicitaba el local en los múltiples programas televisivos donde colabora, un factor que podía resultar tremendamente beneficioso para la empresa.

La misma publicación informa de otro revés económico para Kiko Matamoros, y es que su ex Makoke ha decidido dejar de pagar el seguro médico del padre de su hija. Así lo dijo en Viva la vida de Telecinco, tras puntualizar que en repetidas ocasiones pidió a Kiko que cambiase la domiciliación del citado seguro una vez se consumó su separación. Todo ello en un momento complicado, pues el colaborador sigue en tratamiento por su glaucoma y las complicaciones derivadas de su tumor en la vejiga.