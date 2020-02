Kiko Matamoros desvela la gran mentira de Estela Grande: "No es la inocente que creía"

El paso de Estela Grande por la casa de Gran Hermano VIP hizo tambalear los cimientos de su relación con Diego Matamoros, quien llegó a dudar de su mujer por culpa de la estrecha relación que mantenía con Kiko Jiménez. Después del final del reality de Telecinco, el matrimonio viajó a las Islas Mauricio para recuperar su relación y olvidar todo lo ocurrido en Guadalix de la Sierra. Sin embargo, el regreso de Estela a El tiempo del descuento, donde volvió a convivir con Kiko, ha hecho un daño irreparable en su unión con el hijo de Kiko Matamoros.

Días después de ser expulsada de El tiempo del descuento, este domingo, Estela y otros exconcursantes regresaron a la casa para saldar cuentas con los finalistas. Allí se reencontró con Kiko Jiménez y las chispas volvieron a saltar entre ellos. En una charla con el presentador Jorge Javier Vázquez, Estela confesó que, aunque a Diego "no le hacía gracia" que volviese a visitar a su excompañero, su matrimonio no estaba en peligro.

Una información que, según su suegro, no sería del todo cierta. Según apuntó el colaborador este lunes en Sálvame, a su hijo "no le compensa esta exposición". "Su entrada me produjo cierta vergüenza ajena. Pero más me daba la cara de Estela que llegó a darme pena. Ella ha desoído todos los consejos que se le han dado. Mi hijo se mueve más en la pena que en la ira. Al final, creo que mi hijo se queda con una imagen bastante deteriorada de Estela Grande. Creo que la valoración a nivel intelectual que podría tener de ella ha bajado muchísimo después de su paso por el concurso. Al final ha descubierto que no es la inocente que creía que era".

Al parecer, Diego habría tomado una determinación con respecto a su matrimonio: "Se tomó antes del domingo. Es una decisión muy razonable y la mejor decisión que podría tomar. El domingo volvió a quedar patente la falta de respeto de esta señora por su pareja. La noticia es que Diego rompió su relación con Estela el jueves pasado", aseguró. "Ella el martes supo que había la posibilidad de volver a la casa y Diego le pidió que no lo hiciera. Estela insistió diciendo en que era una imposición de la productora, algo absolutamente falso. Aquí actuamos con libertad a la hora de entrar en un concurso o trabajar en un programa. Ella tiene un objetivo que es seguir manteniéndose en el mundo de la televisión. Creo que está incapacitada para ello, sé bastante de televisión".