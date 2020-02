La reacción de Belén Esteban al enterarse del fallecimiento de Fran Álvarez

Este fin de semana conocimos el triste fallecimiento de Fran Álvarez, primer marido de Belén Esteban. El cuerpo sin vida fue hallado en su domicilio de Madrid: "Hace unas horas se lo encontraron en su casa. Él tenía que ir a trabajar hoy y no fue, y mandaron a una de las empleadas del bar y, cuando han abierto la puerta, se lo han encontrado sin vida encima de la cama", explicó el periodista Aurelio Manzano, amigo del fallecido. "Yo he estado con su padre, con Amaro, os podéis imaginar que estaba absolutamente destrozado y supongo que en las próximas horas se llevarán el cuerpo al anatómico para que hagan todos los exámenes y las pruebas para averiguar las causas de la muerte. Fran estaba cumpliendo un proceso de desintoxicación. Hace unos días, el miércoles pasado, iba a ir a Burgos para volver a entrar", añadió el comunicador.

Este lunes, la periodista Gema López contó el Sálvame la reacción de Belén Esteban al enterarse de la dramática noticia: "No se encuentra bien". "No voy a desvelar todo lo que me ha dicho Belén, le corresponde a ella si quiere o no hablar. Le mandé un mensaje y me llamó. La noticia para ella supuso un shock. Sobre todo de quiénes se acuerda es de los padres de Fran. Como madre entiende que para ellos ha debido ser un palo tremendo. Sobre todo porque la madre de Fran ya había sufrido una pérdida en una circunstancia un tanto especial y para ella, Fran era su ojito derecho. En este momento, su cabeza está puesta en el lugar de esos padres, que no están preparados para despedir a un hijo (…) Para Belén, recordar a Fran la traslada a una época que quiere olvidar. Está muy dolida. Belén y Fran eran dos personas que tenían graves problemas, ese matrimonio era una bomba de relojería. Pero tenían mucho enganche en muchos sentidos".

Tal y como apuntó la periodista, durante los últimos años Fran Álvarez ha tenido una serie de ingresos hospitalarios para solucionar sus problemas. "En esta última ocasión estuvo en Proyecto Hombre. Estuvo tres meses y tuvo muchos problemas (…) Belén tuvo la fuerza de voluntad que a Fran le faltó. En este último ingreso a él no le habían aceptado en Proyecto Hombre porque cuando vuelves por segunda vez te obligan a que la analítica te dé limpia. Te piden un compromiso de querer solucionar tus problemas".