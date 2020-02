Concha Velasco anuncia su retirada de los escenarios

Concha Velasco no para de trabajar. La actriz se encuentra en Barcelona a punto de estrenar la ultima obra de teatro en la que será la gran protagonista y que lleva por título El funeral. Se trata de una comedia escrita y dirigida por su hijo Manuel. Además, la artista anunció que se retira de las tablas después de más de 60 años de continuo trabajo.

En este nuevo proyecto le acompaña Jordi Rebellón, entre otros actores noveles. La propia Concha con gran sentido del humor comentó que se encuentra muy bien de salud. "Mi padre murió con 86 años y mi madre con 74. La media es que a mi me pueda tocar con 82, pero no me importa. Estoy encantada desde que me veo muerta en escena y ya estoy acostumbrada", explicó.

La interprete en esta ocasión da vida a una importante actriz del cine, teatro y televisión (mucho que ver con ella) que ha fallecido, y se monta una gran preparación para su último adiós. El Ministerio de Cultura ha organizado un magnifico velatorio en honor a la difunta para que sus seguidores puedan despedirse de ella en un teatro, como tantas veces ocurre cuando fallece un artista. En el transcurso de ese tiempo empiezan a ocurrir una serie de situaciones cuando se quedan encerrados y aparece el fantasma de la estrella.

Sin lugar a dudas, Concha es una de las grandes de este país y se le echará de menos cuando diga adiós a su público. Una persona querida ya no por su extenso trabajo, sino también por ser una gran persona.