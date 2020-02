Se descubre la identidad de la persona que engañó a Lydia Lozano sobre Rocío Carrasco

Lydia Lozano aseguró hace dos semanas frente a Antonio David Flores que Rocío Flores y su madre Rocío Carrasco habían hablado vía Whatsapp a pesar de no tener relación desde hace años. El ex guardia civil negó la existencia de la conversación y retó a la periodista a demostrarlo con pruebas. Incluso la propia Rocío Flores conectó telefónicamente con Sábado Deluxe para desmentir la información.

Con el paso de los días, Lydia Lozano insistió en la veracidad de su investigación asegurando que tenía en sus manos más de 500 folios que podrían probarlo. También desveló que Antonio David habría enviado un mensaje a su fuente después de salir a la luz la supuesta conversación. Una vez más, el colaborador lo negó argumentando que no conoce la identidad de la persona que habría hablado con Lydia.

Tras varios días de insistencias, la colaboradora aceptó enseñar los mensajes al ex de Rocío Carrasco. "Lydia me ha enseñado un supuesto mensaje que envié a esa persona a través de Instagram. Pone mi nombre, con mi fotografía pero lo que se ve es un pantallazo sobre pantallazo y una línea que se nota que está súper puesta. Es un pantallazo falso, manipulado", dijo Antonio David, y confesó: "He visto el nombre de la fuente de Lydia". En un descuido, Antonio David hizo público el nombre de la persona que había orquestado todo: "Hace quince años que nosotros no sabemos nada de la familia de José María Franco, como va a escribir mi hija a Elsa Franco. Perdóname, Lydia, se me ha ido".

"Yo quería enseñar las pruebas antes de desvelar mi fuente. Te juro que no sé qué hacer. Nunca he dicho mis fuentes, ni en el peor momento de mi vida. No puedo creer que una persona haga esto. Si es mentira, es que no me lo puedo creer. Es que todo lo que dice, la información que me ha dado... El antes y el después de la supuesta conversación. Es que es todo muy creíble", explicó Lydia llevándose las manos a la cabeza y con la voz entrecortada.

Antonio David anunció que se plantea tomar medidas legales por suplantación de personalidad: "Yo, personalmente, voy a tomar medidas legales porque es un delito. No se puede coger la imagen de una red social y hacer un montaje para hacerse pasar por otra persona. La falta de confianza de Lydia hacia mí es lo que me ha dejado decepcionado y trastocado. Ella maneja esta supuesta información desde hace tres meses y lo ha contado días antes de que mi hija entre en Supervivientes".

El chófer traidor

José María Franco saltó a los medios por ser el chófer de Rocío Jurado. Tras dejar de trabajar para la hija de Rocío Jurado, José María comenzó su carrera mediática contando intimidades de la familia. Cuando Rocío y Antonio David se separaron, se posicionó del lado del colaborador, pero su relación no terminó bien.

Ahora sería su hija, Elsa Franco, la que estaría dispuesta a todo por hacerse un hueco en el mundo de la televisión. Además, no sería la primera vez que engaña a un periodista: hace años ofreció a Estela Goñi una información falsa que aseguraba que Raquel del Rosario y Fernando Alonso se habrían separado. La comunicadora perdió su trabajo en televisión tras hacer pública información, que tuvo respuesta judicial por parte de la cantante y el piloto.