Dos rupturas, un plantón y una pedida de matrimonio en la final de 'La isla de las tentaciones'

Llegó la noche más esperada de La isla de las tentaciones. El programa revelación de la temporada concluyó este martes con el reencuentro de las cinco parejas que durante unas semanas se separaron para convivir con un grupo de solteros y solteras dispuestos a seducirles. Una peligrosa convivencia en la que tendrían que aprender a controlar sus celos y poner a prueba la lealtad y la confianza hacia sus parejas.

Andrea estrena nuevo amor: adiós a Ismael

Andrea e Ismael fueron los primeros en reencontrarse en la hoguera final. La pareja tuvo que hacer frente a las imágenes de la tórrida relación que ella ha protagonizado con Óscar, el tentador con el que ha intercambiado besos y escenas de cama muy subidas de tono: "Ha sido una decepción total. No es la Andrea que creía que conocía. Gracias a este programa he dejado de ser un niño, me voy siendo un hombre", dijo antes de que apareciese la joven.

Tras un frío saludo, Andrea confesó que tenía ganas de que llegase el momento para "aclarar sus sentimientos": "He hecho lo que he sentido en todo momento. Yo también me he sentido muy decepcionada". Él por su parte, defendió su paso por el reality: "La actitud que yo he tenido en la villa se llama respecto, fidelidad y lealtad. Al ver que tú te lo estabas pasando muy bien decidí abrirme a otras personas. He visto a mi novia meterse en la cama en varias ocasiones. He conocido una parte de ti que no conocía. Entramos aquí por que era una persona celosa, pero me he dado cuenta de que el problema no estaba en mí, solo en ti. ¿Te parece normal meterte en la cama con otro hombre? ¿Hacerle una masturbación? A mi me daría vergüenza. Yo no he ido a un campamento porno, que es lo que parecen tus imágenes", dijo muy afectado.

Cuando llegó el momento de decidir si quería irse solo, con Andrea o con alguna otra chica, Ismael lo tuvo claro: ""Realmente creo que no estoy preparado para afrontar ningún tipo de relación y seguir creciendo como persona. Me quiero ir solo. Termina mi relación con Andrea". Entre lágrimas, su ex novia le deseó "lo mejor": "Me da mucha pena haber acabado así, pero nos ha servido para darnos cuenta de que esto va a ser positivo para los dos. Me he dado cuenta de que quería otra vida. No estábamos tan bien como yo me pensaba. Los celos de Ismael me han hecho hacer lo que he hecho. El muchas veces me ha intentado frenar, me ha cohibido en muchas ocasiones".

Por su parte, Andrea decidió irse del programa junto a Óscar, que aceptó su petición. "Quiero irme con ella, pero primero quiero darle algo", dijo antes de entregarle una pulsera y fundirse en un romántico beso.

Fiama y Álex, ¿montajistas?

Fiama y Álex llegaron a La isla de las tentaciones con un proyecto de futuro y fecha de boda. Sin embargo, el supuesto montaje que habría orquestado la pareja para dar juego dentro del programa habría dañado gravemente la relación. Al enterarse de que su novio se había intercambiado unos mensajes con Julián, uno de los tentadores, antes de entrar al programa hizo sospechar a Fiama. La joven en un arrebato rompió la foto de su pareja y se quitó el anillo de compromiso.

Fiama llegó a la hoguera final negando un abrazo a su pareja: "Abrázame Fiama, por favor. Me duele que te hayas creído todo eso. No es cierto. Yo antes de entrar aquí hablé con Julián y le dije que te cuidara. Te pido perdón. Culpa mía por sobreprotegerte", se excusó el concursante. "Has confiado más en una persona que no conoces que en tu novia. Me han puesto en duda a mi por tu culpa. El problema son tus inseguridades de mierda. Le dices a una persona que no conoces que me cuide, ¿te parece normal?", le recriminó ella.

El programa mostró las imágenes de Fiama durmiendo junto a su compañero Joy tras enterarse de la supuesta traición de su novio: "No tienes ni idea de lo que me ha podido dar ese niño ahí dentro. Nunca metió cizaña contigo y tuvo muchas oportunidades". Álex volvió a disculparse por su "metedura de pata": "Te quiero pedir perdón y quiero se sepas que estás muy por encima de mí. Es un problema mío, es inseguridad, miedo a perderte. Eres lo más quiero y claro que tengo miedo a perderte".

Finalmente, y a pesar de los reproches, la pareja decidió darse una oportunidad y abandonar juntos el programa: "Desde el primer día quiero abandonar con Fiama", contestó Álex. "Quiero salir con él", dijo ella también mientras se daban un emotivo abrazo.

Fani reacciona al grito de Christofer

Tocó el turno de Fani, la gran protagonista de la primera edición el reality. La madrileña llegó a la hoguera final en solitario después del precipitado abandono de Christofer. El concursante decidió volver a España tras reencontrarse con su novia y descubrir que no se arrepentía que su affaire con Rubén.

"Nunca me imaginé que me ocurriría algo así. Pero lo mío con Rubén es muy bonito, algo nuevo e inesperado. No queda nada de la Fani que llegó hace unas semanas. Me siento libre y hacía siete años que no me sentía así. He pensado en cómo estará Christofer, pero no le echo de menos. No siento ningún amor hacia él", dijo al ver a Mónica Naranjo.

Fani se enfrentó por primera vez a las imágenes del famoso grito de "Estefanía" pronunciado por el concursante al verla besándose con Rubén. "Me da muchísima pena. Pero manda mi corazón. Era mentirme a él y mentirme a mí (…) Rubén y yo conectamos desde el primer momento y no me arrepiento de nada. Quiero abandonar la isla junto a Rubén".

El tentador apareció en la hoguera y tuvo que decidir si abandonaba la isla solo o junto a Fani: "Estoy muy nervioso. Hemos estado súper bien en la casa, todo lo hemos vivido muy intensamente, pero me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si a una relación de siete años le ha hecho eso conmigo, no puedo fiarme de que no me lo haga a mí. Me marcho solo", dijo dejando estupefacta a su compañera. "Muchas gracias por quitarme la venda de ojos y haberme hecho sentir tan bien. Me joroba porque habíamos conectado súper bien. Eso me pasa por confiar en todos los hombres. Él se lo pierde, yo deseaba que nos fuésemos juntos", afirmó ella antes de despedirse.

Susana: "No sé si estoy enamorada de Gonzalo"

Menos predecible fue el final de la historia entre Susana y Gonzalo. En los avances ya habíamos podido ver a Susana muy decepcionada con los comentarios que había escuchado de su pareja. "Sigo convencido de que va a salir de aquí conmigo, lo que tengo son dudas, cosa que no he tenido en todos estos años de relación. Estoy un poco defraudado con la reacción de ella y algunos de sus comentarios. Tiene que pedirme perdón y mirarme con esos ojos sinceros. Yo también tengo que pedirle perdón, algo malo habré hecho", comentó Gonzalo antes de la llegada de Susana a la hoguera final.

La concursante apareció muy nerviosa en la hoguera y se abrazó entre lágrimas a su pareja aunque sin dirigirle la palabra: "¿Qué te pasa? Susana no me rayes", le preguntó Gonzalo. "¡Que te calles! ¿Te puedes callar?", pidió ella. "Quiero decirle muchas cosas, pero sobre todo que me explique el comportamiento que ha tenido. Porque ha sido tan egoísta que solo ha pensado en él y solo en él. Ha sido lamentable. Si yo me comporto así, en la segunda hoguera me hubiera dejado (…) Tetas, tetas, tetas…todo día hablando de tetas. Me has comparado con Katerina, has hablado de intimidades mías, me has llamado asexual, Me ha dado vergüenza ajena escucharte. Yo no considero que tenga que pedirle perdón, me tengo que pedir perdón por haber aguantado estas cosas durante años. No he recuperado la ilusión que estaba buscando cuando vine a este programa, no he llegado a ponerme celosa".

Muy molesto, el concursante vio las imágenes en las que pronunciaba los polémicos comentarios: "Reconozco que un poco me he colado la verdad. Visto así hasta yo me avergüenzo, pero no me arrepiento porque son comentarios que en mi vida diaria hago. Lo que no entiendo es que dudes de mí. Sé que tengo que cambiar para no hacerte daño. Vas a tirar seis años a la basura". Susana no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer: "No sé si estoy enamorada de Gonzalo", dijo entre lágrimas mientras él no salía de su asombro. "No quiero confundirme por verlo mal. Quiero ser egoísta y pensar en lo que siento y aclararme".

Cuando Mónica preguntó si quería abandonar la isla junto Gonzalo, Susana no lo dudó: "Quiero irme sola, con una conversación pendiente con él". "¡Por favor Susana! ¿Me lo dices en serio? Por favor, yo te lo voy a explicar todo (…) Yo quiero abandonar el programa con Susana, vine convencido de mi amor por ella. No me imagino una vida sin ella. ¡Susana por favor no me merezco esto!", contestó él antes de ver a su novia marcharse y dejándolo solo y abatido en la hoguera.

José y Adelina, de boda

El programa terminó por todo lo alto con la resolución de la historia de amor entre José y Adelina, la pareja más consolidada y madura de la edición. "El mayor miedo que tengo es que el final de esta experiencia sea negativo. Que Adelina se haya dado cuenta de que no me quiere en su vida. He podido conocer otras chicas, conocer otras posibilidades y me he dado cuenta de la mujer que tengo al lado y que los sentimientos que tengo son reales", expresó José antes de recibir con abrazos y besos a su novia.

"Me ha dolido ver que tienes inseguridades conmigo, sabiendo lo que siento por ti", le reprochó ella. "Te prometí que iba a confiar, pero sí que aparecen miedos porque la situación en la villa ha sido complicada. Todos se han respaldado en mí y muy a mi pesar me he dejado absorber por ellos. He notado mucho tu ausencia y estoy tan enamorado de ti… solo pensar en que podría ocurrir algo me mataba. Ver a otro chico diciéndote que quiere conquistarte…", se justificó José. "Espero que esto te sirva para no dejarte influenciar por los demás. Nunca he tenido miedo de perderte porque confío mucho en ti (…) Estoy molesta porque no veo un argumento de peso para que te hayan molestado ciertas imágenes. Me lo he pasado muy bien, me he reído, he conocido a gente, y por mi parte nada más", confesó Adelina.

Llegó el momento de decidir: "Quiero abandonar La isla de las tentaciones con Adelina. Creo que es más que evidente que quiero irme con ella y volver juntos casa", respondió José. "Me voy con él, ¿cómo no me voy a ir con él?", exclamó ella antes de que llegase la sorpresa final y José le pidiese matrimonio de rodillas: "Yo he despertado cada mañana dándome cuenta de que no quiero despertarme ni un día más sin ti, que tú eres mi realidad y de que voy a amarte siempre. ¿Quieres casarte conmigo?". "¿Es broma no? ¡Claro que sí!", respondió Adelina poniendo punto y final a la primera edición de La isla de las tentaciones y dejándonos con ganas de una segunda edición.