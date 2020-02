El drama de Fran Álvarez, ex de Belén Esteban: expulsado de desintoxicación por enamorarse de otra paciente

Dos revistas dedican su portada a Fran Álvarez: Diez Minutos y Lecturas. El exmarido de Belén Esteban falleció este domingo en su casa de Madrid a los 43 años. Llevaba años intentando desengancharse de las drogas, un proceso que contó en Lecturas el pasado mes de septiembre, en una entrevista exclusiva que enfureció a Belén Esteban.

En ella, Fran narró su pesadilla de adicciones: "Rocé el infierno con la bebida. Eso me llevó también a coquetear con otras sustancias". Y una frase profética: "No puedes bajar la guardia, esto es algo que no se acaba. Tengo que luchar cada día como si fuera el primero".

Lecturas desvela un dato que se desconocía: Fran luchó contra su adicción en un centro de Proyecto Hombre en Burgos. Allí se sometió a un proceso de desintoxicación que se vio interrumpido al incumplir las normas de la organización: se enamoró de una de las pacientes e inició una relación sentimental con ella. Además, se ha contado que tenía pensado ingresar de nuevo la próxima semana; sin embargo, según la revista, acababa de ser informado de que no cumplía con los requisitos necesarios, ya que había dado positivo en drogas en su última analítica.

Entonces, en aquella entrevista, pedía una oportunidad: concursar en Supervivientes. Sin embargo, él mismo denunció que Belén Esteban había vetado su participación en este programa. La colaboradora de Sálvame, dicen, está devastada.

Baño de masas (femeninas) de Edmundo

El reportaje de la semana aparece en la revista Diez Minutos y tiene a Bigote Arrocet como protagonista. A él y a la media docena de mujeres entregadas que le rodean en una imagen tomada durante la última visita del humorista a Málaga.

En la foto, el ex de María Teresa Campos se deja querer por un grupo de fans entregadas que le ríen las gracias. Leemos en Diez Minutos que sus groupies "le pidieron besos, fotos y autógrafos y que él no perdió la sonrisa en ningún momento". A ello se añaden selfies e incluso mensajes al oído de algunas de sus seguidoras.

Carmen Borrego gana a su ex

Exclusiva de Semana este miércoles a costa de Carmen Borrego, que suele repartir sus temas entre esta revista y Lecturas. La noticia es que acaba de ganar a su exmarido en los tribunales. Aunque llevan dos décadas separados, seguían enfrentados por lo de siempre: el dinero.

Según la revista, la hija menor de Teresa Campos arrastraba un litigio por el reparto de sus bienes gananciales. El pasado 20 de enero el Tribunal Supremo falló a su favor.

Lo más surrealista de toda esta batalla judicial, una más entre tantas protagonizadas por parejas en proceso de separación, es que hace veinte años el juez estimó que no había nada a repartir, sólo una motocicleta Honda CBR 1000F. Sin embargo su ex alegó que sí existían bienes y gastos pendientes por parte de la periodista, entre ellos varias facturas del colegio de los hijos de la pareja.

Mar y Elías , tanto va el cántaro a la fuente

De nuevo vemos a Mar Flores con Elías Sacal en la misma foto. La relación intermitente de la modelo y el empresario mexicano podría continuar, a tenor de lo que leemos en Hola: "Reencuentro en Los Ángeles para hablar de su futuro".

Después de que el mexicano publicase en las redes sociales una declaración de amor en toda regla a Mar y teniendo en cuenta que es la revista en la que la empresaria colabora, damos crédito a la información de que se están replanteando el futuro. Otra cosa es hasta cuándo.

En cualquier caso, la modelo está en Hollywood porque tenía trabajo allí. Además de acudir a una de las fiestas posteriores a la gala de los Oscars, ha presentado una colección de joyas en la meca del cine.

Pilar Eyre arremete contra Bertín con Federico de excusa

Pilar Eyre ataca en su columna semanal en Lecturas a Bertín Osborne. Le acusa de ser "un bienqueda". Dice la periodista que el artista "no está ni con unos ni con otros". Se basa para ello en las entrevistas que hace en su programa, Mi casa es la tuya.

Según escribe Eyre, "Entrevistas a Jiménez Losantos, sueltas una risotada cuando se mete con los catalanes, y me cabreo". Y añade otros ejemplos, según ella, criticables. Está clarísimamente enganchada a este programa.

Raquel Bollo menciona a Pantoja

Lecturas entrevista en exclusiva a Raquel Bollo y a su hija Alma Cortés con motivo del nacimiento de Jimena, la primera nieta de la ex de Chiquetete.

Aunque en un principio a la colaboradora de Sálvame le sentó a cuerno quemado que su hija se quedase embarazada con solo 19 años, al final ha acabado aceptando el curso de los acontecimientos.

Raquel y Alma, que tampoco tienen mucho que aportar, citan a Isabel Pantoja, la famosa de la familia, para dar lustre a la exclusiva. Aseguran que la cantante no durmió el día que nació la niña.

Cóctel de noticias

La infanta y la princesa, a doble página en Hola. La revista dedica su portada a los Oscars, con Antonio Banderas y su hija Stella como protagonistas, pero hace una llamada en la primera página a la sesión de fotos que han protagonizado los reyes y sus hijas para ilustrar los nuevos retratos oficiales.

Mila Ximénez se muda a una nueva casa. Según Lecturas, ha alquilado un piso en la zona norte de Madrid mucho más amplio que su residencia en el barrio de Salamanca para poder acoger en ella a su hija y a sus nietos.

Blanca Suárez y Javier Rey, las fotos que confirman su noviazgo. Todas las revistas publican las imágenes que demuestran que la pareja de actores mantiene una relación amorosa. Este verano coincidieron en el rodaje de una película y desde entonces se han hecho inseparables.

Astrid Gil-Casares promociona su novela en Hola. La que fuera mujer de Rafael del Pino se estrena en la literatura tras su duro divorcio del que sigue siendo uno de los hombres más ricos del país. Insatisfecha con la sentencia del Tribunal Supremo, la polifacética y tatuada Gil-Casaras prepara recurso en el Constitucional.