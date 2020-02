Jorge Javier Vázquez se ensaña con Luis Miguel Rodríguez tras la ruptura con Ágatha Ruiz de la Prada

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado su espacio semanal en la revista Lecturas para preguntarse cómo y por qué la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada pudo enamorarse de Luis Miguel Rodríguez, tras lo que ha sido una de las rupturas más notorias del mundo del corazón reciente (él, por su parte, ya ha sido pillado besándose con Leticia Sabater).

Comienza el presentador de Sálvame reflexionando sobre sus gustos y por qué siempre ha preferido a los bailarines: fundamentalmente por su habilidad para expresar "vulnerabilidad". Y a continuación lanza la primera pulla al empresario de Desguaces La Torre, que "tiene pinta de ser muy poco vulnerable, de bailar mal y tener unas ideas políticas poco progresistas, por decirlo de manera fina".

"A simple vista, no es un hombre que entre por los ojos. Quiero decir que no cumple con los cánones estrictos de lo que podríamos considerar un tío bueno. Sin embargo, no se sabe qué tiene el caballero que se las lleva de calle", continúa.

Jorge Javier no entiende "cómo se ha podido ligar a una mujer como Agatha. Probablemente ni ella lo haya podido asumir nunca, y supongo que en su día debió pasar un mal trago cuando tuvo que confesarle a alguna de sus elitistas amigas la identidad de su oscuro objeto de deseo".

Ella, en consecuencia, es una mujer "inmensa" que no sabe si va a volver a "picar". "Cuando uno ‘pica’ con alguien lo hace a sabiendas que el sujeto en cuestión se la va a meter doblada, que no sé yo si es la expresión más adecuada en este caso pero sí la más ilustrativa" de que la diseñadora, por muchos consejos que reciba, siempre va a hacer lo que le apetezca.

No obstante, el presentador decide acabar con un gesto de curiosidad, o incluso de aprobación, hacia el polémico Luismi. "Después de la época de intensidad vivida con su anterior pareja [escribe sin mencionar a Pedro J.] parece que lo que anda buscando es un hombre que le haga reír, un compañero que le reste tragedia a la vida y que le explique que en este mundo más vale que nos divirtamos porque ni sabemos cuánto vamos a durar ni qué viene después", reflexiona, alabando finalmente el carácter sincero y franco del empresario.