Emotiva despedida de Paz Padilla a su madre: "Ayer volviste a ser el centro de la fiesta"

Ella disfrazaba la vida, las carencias las disimulaba y hacía que las pequeñas cosas fueran importantes para cada uno de sus hijos. No se como lo hacía, pero todos nos creíamos que éramos su preferido; nos inculcó el humor como forma de vida. Tu despedida ha sido triste a la vez que bonita. Ayer volviste a ser el centro de la fiesta, donde todos los que estuvieron se habrían reído contigo, como tantas veces lo hicieron. Tus ganas de vivir y tu fuerza la mantuviste hasta tu ultimo soplo; y decías: -Tiene guasa tener que irse!!!! Cuando todos tus pollitos estuvieron a tu alrededor, emprendiste tu viaje para reunirte con "el viejo". Seguro arriba la estarás liándola con tu amiga Juana la Chata como en el banco del cerro Prim, donde atrapabais con vuestro sarcasmo y doble sentido a todos los que allí se atrevían a cruzar, sin poder dejar de reír. Los cuchichines brindamos por Usía... Vete tranquila porque tu esencia, como solías decir ,la llevamos en los "gemene"

