Stella Goñi reaparece para abrir los ojos a Lydia Lozano: "Tuve que dejar la televisión"

Lydia Lozano afronta una de sus peores semanas en Sálvame tras ser engañada por José María Franco y su hija Elsa Franco. La periodista aseguró que Rocío Flores y Rocío Carrasco habían mantenido una conversación vía Whatsapp, algo que Antonio David Flores y su hija negaron. Con el paso de los días, se descubrió que la información ofrecida por Lydia estaba basada en pantallazos de móvil que habían sido previamente modificados.

Este miércoles, la periodista y el ex guardia civil se reunieron durante horas en las instalaciones de Telecinco para que esta le enseñase el dossier que el exchófer de Rocío Jurado le había facilitado. "Hay dos folios donde Antonio, tras leerlo todo, me ha subrayado una cosa que es mentira y me lo ha explicado. Yo creo que la fuente me ha utilizado para hacer un daño colateral a Antonio David", explicó la colaboradora.

Además, el programa contó con la visita de la periodista Stella Goñi, que hace unos años fue protagonista de una historia similar a la de Lydia. La comunicadora recibió una información "altamente comprometida" relativa al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, y a su entonces mujer Raquel del Rosario. Stella recibió un "patrón de mensajes" muy similar al recibido por la colaboradora. Cuando dio la noticia, estaba convencida porque las pruebas eran contundentes, fabricadas a conciencia y a lo largo de muchos meses. Se trató de un perfecto trabajo de suplantación que acabó con Stella en los juzgados.

"En su día me hizo mucho daño, me hizo perder mi trabajo en televisión. La cadena que me echó se asustó porque Fernando Alonso estaba muy protegido, aunque al final sus abogados entendieron lo que me había pasado y me quitaron la demanda. Mi informador fue también José María Franco, él mismo salió a la palestra a decir que era la fuente, igual que ha hecho ahora. En su momento me dice que tiene una hija que tiene contacto con Fernando Alonso", declaró la periodista. "¡Está haciendo lo mismo!", exclamó sorprendida Lydia.

El programa se puso en contacto con José María Franco, que confesó ser la fuente de Lydia y aseguró que las pruebas que aportó a Lydia son reales y no están manipuladas. Según su testimonio, Rocío niega todo porque no quería que su padre supiera que mantiene contacto con su Rocío Carrasco. También negó que su hija esté involucrada en esta historia: "Mi hija no ha mandado nada, quien habla con Lydia Lozano soy yo. Mi hija no sabía nada de esta historia (…) Voy a ir hasta el final, me lo van a pagar".