El reproche de María Jiménez a Bertín Osborne y Telecinco: "Os aprovechasteis, mamones”

María Jiménez regresó este viernes a Telecinco como nueva invitada al programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya. La cantante volvió a demostrar que a salero y gracia no le gana nadie, y eso que la última etapa que ha tenido que vivir no ha sido nada fácil: ingresó a primeros del mes de mayo del año pasado en el Hospital de San Rafael para ser intervenida de urgencia de un problema digestivo. Tras superar la operación, una infección derivada de una obstrucción intestinal, agravada por los problemas circulatorios crónicos y metabólicos de María Jiménez, complicó las cosas para la exmujer de Pepe Sancho, que incluso llegó a necesitar ayuda artificial para respirar.

Tras tres meses de lucha, María Jiménez fue dada de alta del Hospital Universitario Virgen del Rocío de la capital, donde permanecía ingresada. "Yo ingresé porque no cagaba, me dijeron que me tenían que operar y me dijo el médico ‘hay que operarte de cáncer de colon", aseguró a Bertín al que también confesó que no sabe exactamente qué fue lo que sucedió porque prefirió que nadie le contara nada. Actualmente hace rehabilitación dos horas al día y no sabe si su pierna derecha volverá a funcionar como antes: "Se me han quedado los dedos equinos".

La sevillana aprovechó para reprochar a Bertín que emitiesen su anterior entrevista en el programa cuando algunos medios decían que le quedaban pocos días de vida: "En todas las televisiones anunciaban que me quedaban los últimos minutos de mi vida, y aprovechasteis y pusisteis el programa, mamones". "Estaba previsto", le contestó Bertín sin convencer a la artista. "No, no estaba previsto", sentenció antes de cambiar de tema y continuar con normalidad la entrevista en la que también participó su hijo, su hermana y artistas invitados como Pitingo o Miguel Poveda.