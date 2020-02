Explosivo reencuentro de Nagore Robles y Sandra Barneda en directo

Sandra Barneda recibió este viernes en el plató de El debate de las tentaciones a Nagore Robles, actual presentadora de Mujeres y hombres y viceversa. Las presentadoras no habían coincidido en un plató de televisión desde hace meses, tiempo en el que decidieron romper su relación. Hace unos días, la revista Qué me dices confirmó que Nagore y Sandra han retomado su relación por lo que el encuentro entre ellas fue explosivo.

"Yo vengo porque es San Valentín y en vez de traer un ramo de rosas traigo un sobre", bromeó la vasca cuando entró en el plató a anunciar que Rubén, soltero de La isla de las tentaciones, era el nuevo tronista de su programa. "Esta semana es muy especial para nuestro programa, se va a llamar Las tentaciones de Mujeres y Hombres y viceversa. Tendremos un montón de invitados que están por aquí sentados. Esta semana vamos a ir a las 19h, empezamos el lunes en directo", contó Nagore.

"Felicidades por el cambio de horario y como no has traído el ramo de flores que yo esperaba... pero has traído un sobre, no sé si será para mí", continuó Sandra con tono irónico mientras ambas se miraban y se reían. La tensión entre ambas fue más evidente y la redes sociales no tardaron en hacerse eco del momento.

¡Así ha sido el momento en el que @Nagore_Robles ha entrado en el plató para darle la noticia a Rubén! https://t.co/qk4QGyMazD #TentacionesDBTFinal1 pic.twitter.com/uy1pS0EBq1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 14, 2020

