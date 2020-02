Han pasado meses desde que se diera a conocer la separación del cantante Miguel Bosé y el escultor Nacho Palau. Una relación que se prolongó muchos años pero que siempre se caracterizó por el secretismo, tanto cuando estuvieron juntos como separados.

El principal tema de debate, el de la custodia de sus cuatro hijos en común, siempre ha sido el principal objetivo a proteger tanto por Nacho Palau como por Miguel Bosé, que recientemente y en una decisión inusitada, mostró a los dos chicos de los que tiene la custodia en un photocall.

No obstante, las dificultades económicas de Palau tras la ruptura han sido divulgadas por El País. Según el diario, habrían llegado hasta tal punto que los dos hijos que están bajo su custodia están ahora, en realidad, viviendo con sus abuelos, es decir, los padres del escultor.

Nacho Palau habría tenido que desempeñar trabajos de distinto tipo en los últimos meses para ir sobreponiéndose a esas dificultades, incluyendo los de recolector de aceitunas y almendras. Ahora que no está vinculado a ninguna de las empresas de Miguel Bosé, su ex no encuentra manera de levantar cabeza.

Lo que lleva a preguntarse también si Bosé no colabora adecuadamente para la manutención de los pequeños al margen de la indemnización que Palau percibió una vez se consumó la separación.

Palau está a la espera de la sentencia del juez, un juicio que puede sentar jurisprudencia. Este mes de marzo las dos partes se verán las caras en Pozuelo de Alarcón, donde se dilucidará la custodia delos cuatro niños.

El abogado de Palau, José Gabriel Ortolá, aclara que no es cierto que el escultor esté pidiendo una pensión compensatoria a Bosé, sino solamente que los cuatro niños puedan seguir manteniendo su relación en igualdad de derechos.

Tal y como explicó Federico Jiménez Losantos en la crónica de esRadio, el de Bosé y Palau es un juicio complicado dado que éste reside en España y Bosé en México.

"Imaginad que la Justicia decide que los niños vivan de nuevo juntos. Mientras la Justicia de allí piensa en el estatus social, lo prioritario en España es que los hermanos no se separen. Son dos tipos de derecho contradictorios, cada uno con su propia lógica". De modo que cabe pensar en que se decante entre los lazos de sangre o los familiares (dos de los niños fueron adoptados por Palau y dos por Bosé).