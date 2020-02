Fani protagoniza su primera gran bronca antes de llegar a Honduras

El éxito de La isla de las tentaciones ha creado un nuevo personaje que promete acaparar buena parte de la atención en Supervivientes: Fani Carbajo. La novia de Christofer y el resto de concursantes del reality pusieron rumbo a Honduras el pasado fin de semana y ya se produjeron los primeros gritos y reproches a pesar de no haber transcurrido ni 24 de horas de convivencia.

El programa Socialité de Telecinco emitió la primera pelea de Fani y Yiya, que tuvo lugar durante la escala del vuelo. La tensión comenzó en Madrid y ni siquiera se miraban, y todo se debió a un comentario de Yiya cuestionando el comportamiento de Fani en La isla de las tentaciones. "Si no quieres escuchar, no pidas opinión", le dijo Yiya a Fani. Ésta, muy molesta, contestó "tú opinión me toca el co**", y después de un corte de mangas se marchó enfadada dejando a Yiya con la palabra en la boca.

La concursante del reality de Cuatro Un príncipe para tres princesas intentó seguir con la pelea burlándose de ella al grito de "¡Estefanía!", el famoso grito de Christofer en el programa, momento en el cual sus compañeros, que habían permanecido impasibles, intervinieron para pedirle que rebajara el tono.

Fani y Yiya matándose en la isla es el contenido que merecemos #Supervivientes2020 #Supervivientes pic.twitter.com/pM3zH4tKxP — Telemagazine (@telemgzn) February 16, 2020

La tensión entre ambas promete dar mucho que hablar en la nueva edición de Supervivientes. Fani ha dado a conocer su fuerte carácter y personalidad en La isla de las tentaciones, mientras que Yiya ya advirtió en su reality que no es una persona fácil: "Tengo tendencia a reventar vidas", dijo en su presentación en el programa de Cuatro.