Rocío Osorno denuncia graves insultos por el trabajo de su marido en Vox

Rocío Osorno lleva años dedicándose a la moda y a reflejar su estilo de vida en Instagram, prueba de ello el más de un millón de seguidores que ha ganado con trabajo y dedicación. Pero aunque la diseñadora sevillana nunca protagoniza polémicas y tan solo comparte sus estilismos, diseños o la vida junto a su familia, el trabajo de su marido está suponiendo un problema para muchos de sus seguidores.

Desde que salió a la luz que su marido Jacobo González-Robatto, más conocido como Coco Robatto, es senador por Vox, tanto él como Rocío han recibido graves insultos a través de Instagram por pertenecer a la formación política liderada por Santiago Abascal. "Llevo semanas aguantando comentarios y directs de este tipo, algunos más educados que otros, todo sea dicho", comienza explicando la influencer. "No entiendo lo de 'pagar' con una mujer los 'problemas' que puedan derivar del trabajo de un hombre cuando ella no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo de su marido", continúa para denunciar el comentario de una seguidora que "avisaba" a los demás de que Robatto trabaja en Vox.

Otros comentarios son mucho más hirientes. "Facha de mierda, qué asco das"; "ojalá tu hijo sea transexual"; "ya me he enterado de lo de tu marido, qué asco haberte seguido todo este tiempo" o "eres basura igual que tu marido", son solo algunos de los ejemplos más suaves. "Luego se nos llena la boca hablando de respeto cuando la mayoría de las que la pronuncia no saben ni lo que significa. He tenido ganas de llorar muchas veces estos días por lo injusto que me está resultando todo esto", contó Rocío Osorno muy dolida sacando a la luz más insultos.

También Coco quiso denunciar lo que está ocurriendo con su mujer. "Estas son algunas de las perlas que le están diciendo a mi mujer, de aquellos que se hacen llamar demócratas, amantes de la libertad o feministas. Esta es la cruda realidad, pero no nos amedrentan, ¡solo nos motivan!". "A la caterva de gente que ataca a una mujer embarazada y libre, deseo que algún día recapacitéis, que aprendáis a respetar a aquellos que no piensen como vosotros", escribió el senador por Vox.

La situación es muy parecida a la que sufre Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, y también influencer. En una entrevista concedida a LOC el pasado mes de noviembre, Lidia habló del acoso que está sufriendo por ser ‘la mujer de...’. "Estoy muy contenta con el éxito de Santi, pero a la vez entristecida por ver cómo mucha gente habla de libertad pero sólo contempla la suya. Las cosas que me han deseado a mí y a mis hijos yo no se las desearía ni a mi peor enemigo. El odio sólo daña al que odia". Según confesó entonces, son cientos los mensajes y amenazas que recibe diariamente: "No sabía que había gente tan malvada. Yo siempre me he mantenido al margen y sabía que si algún día hacía un mínimo gesto me llegaría un ataque muy virulento".

Cuatro años de amor

La influencer Rocío Osorno ya se había hecho un nombre propio en la moda española cuando conoció a su marido Coco hace casi cuatro años. Jacobo es hijo del actual presidente del Consejo de Nueva Pescanova y trabajaba como asesor y responsable de la secretaría económica de Vox en el Parlamento de Andalucía, hasta que "ascendió" al Senado de cara a la nueva legislatura.

Se casaron a finales de junio 2019 en la Catedral de Sevilla y celebraron un multitudinario banquete en el Hotel Alfonso XIII del que se hicieron eco numerosas revistas de estilo. Pero antes de casarse ya habían formado su pequeña familia, ya que Rocío dio a luz al pequeño Jacobo a finales de noviembre de 2018. A día de hoy, el matrimonio está esperando su segundo hijo, que se llamará Luis.