La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska, Carmen Jara y Daniel Carande para tratar todos los temas de la actualidad social de la semana. Incluyendo la inminente primera aparición pública de Fiorella, porque ese es el nombre de la misteriosa rubia con la que Bigote Arrocet ha aparecido en repetidas ocasiones desde su ruptura con María Teresa Campos.

Y lo hará en Diez Minutos en una entrevista realizada por el propio Daniel Carande, que relató en Es la mañana de Federico cómo se gestó la exclusiva.

"¿Os acordáis que yo conté aquí que tenía la intuición de que esta chica era la dependienta de El Corte Inglés? No teníamos ningún contacto con ella", contó en esRadio para subrayar que se trataba de una persona desconocida para la prensa. "Pero, casualidades, el miércoles pasado iba a comer a un bar al lado de la redacción, y me llaman corriendo de centralita para decirme que está esperándome una chica rubia en la puerta. Y me dicen: es la novia de Bigote".

Fiorella, que es conocida en Italia pero no en España y aún no tiene representante, es efectivamente la famosa rubia que ha salido con Bigote en las portadas. Tiene 43 años, es hija de la prima hermana de Bigote –un parentesco familiar lejano que provoca aún más preguntas sobre su relación– y se dispone a desvelar en esa entrevista cuál es "la actividad oculta a la que se dedica Bigote".

Una cuestión sobre la que se ha debatido largo y tendido. "Ella habló de a qué se dedica Bigote, de Teresa, se habló del famoso WhatsApp de ella que causó la ruptura y de por qué él no ha ido todavía a recoger las cosas. También de la relación con las hijas de Teresa". Es decir, de todos los misterios de la ruptura, a punto de ser desvelados. "También de otra pregunta que ha salido aquí y que tiene que ver con la venta de la casa y la historia de la comisión".