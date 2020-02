Nuevo varapalo para Paula Echevarría: adiós al proyecto que la catapultó como 'influencer'

Paula Echevarría lleva una larga temporada estancada en el terreno profesional. Aunque la actriz está considerada como una de las influencers más importantes de nuestro país, cabe recordar que su carrera como actriz sigue activa, pero es precisamente esta faceta la que más le está costando sacar a flote. En su día se habló de que Paolo Vasile le dio la oportunidad de protagonizar la miniserie Después del amor, la adaptación de la novela homónima de la periodista y escritora Sonsoles Ónega, pero poco se sabe de este proyecto.

Ahora, su trabajo como influencer también va a sufrir cambios. Paula Echevarría abandona su colaboración con la revista Elle, un blog que se convirtió hace 10 años en una biblia digital de la moda. Paula comenzó a ganar notoriedad en este terreno gracias a su blog "Tras la pista de Paula", mucho antes del boom de Instagram y antes incluso de los llamados influencers. Allí compartía sus estilismos y descubrimientos de belleza todos los días, pero con la llegada de Instagram, donde también publica sus looks, la existencia de blog ya no parece necesaria.

La actriz hizo su última publicación este martes 18 de febrero. "Hoy este blog llega a su fin. Es un sabor agridulce. Por un lado me da mucha pena terminar con algo que me ha hecho tan feliz y donde he compartido tantas cosas a lo largo de casi 10 años con todos vosotros, pero por otro lado veo que los tiempos han cambiado, que en realidad las cosas no terminan, simplemente avanzan y se mueven hacia otro lado, y en el caso del blog ocurre eso", comienza Paula en su publicación.

"Seguiré mostrando mis looks a diario prácticamente y podréis seguirme la pista como todos estos años atrás a través de Instagram, lo haré ahí como también llevo haciendo un tiempo ya. Así que en el fondo esto no es una despedida si no nos vemos en un rato.

"Pero no quería cerrar esta etapa sin agradecer primero a vosotros, a los que habéis sido fieles seguidores de este blog desde hace 10 años, gracias por vuestra compañía y vuestra lealtad. Y al equipo de ELLE.ES por haberme puesto siempre las cosas fáciles, haberme echado un cable cuando lo he necesitado, los fantásticos resúmenes de cada miércoles y sobre todo, por su inmenso cariño", concluye.