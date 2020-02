¿De dónde sale José Antonio Avilés?

José Antonio Avilés forma parte del casting más desconocido de Supervivientes de los últimos años, aunque los espectadores de Viva la vida le conocen bien por sus comentadas discusiones en plató. Avilés llegó al programa de sobremesa de los fines de semana en 2019, cuando Emma García se estrenó como presentadora y Raúl Prieto como director, pero sus orígenes en televisión no son tan conocidos. ¿De dónde sale el polémico colaborador? ¿Habrá sido siempre tan intenso?

Nacido en Almodóvar del Río, un pequeño pueblo de Córdoba, José Antonio Avilés tan solo tiene 23 años pero sabe moverse en los platós. Comenzó su andadura televisiva en La mañana de La 1 con apariciones esporádicas, pasó por Espejo Público, donde acudió para hablar de una entrevista que le hizo al padre del niño Julen. Sin embargo, la crónica social siempre ha sido lo suyo. Además de colaborar habitualmente con la revista Semana, su trabajo más importante en esta ámbito antes de Viva la vida fue en la cadena local PTV Córdoba.

Avilés metió la cabeza en Telecinco gracias a Sálvame. En el año 2016, en plena batalla legal entre Belén Esteban y Toño Sanchís, el colaborador apareció en un vídeo del programa confesando que el representante traidor le ofreció trabajo para sustituir a Olvido Hormigos como su defensora en público a cambio de contar las informaciones filtradas.

Sus vecinos le definen como un chaval con mucho desparpajo, muy cariñoso y que de niño no se comportaba acorde con su edad. Sin embargo, el periodismo no fue su primera opción. Los que le conocen desde niño aseguran que de niño quería ser churrero y ejerció como tal en el puesto de su pueblo. "Es una persona intensa pero tiene buen corazón", señalan sus amigos. A pesar de su juventud y su corta experiencia en televisión, no duda en encararse con otros rostros de la cadena que pueden quitarle protagonismo y sus broncas con compañeros como Ylenia, Carmen Borrego o Violeta Mangriñán han sido muy sonadas. Se espera que en Supervivientes no sea menos.