Blanca Suárez siempre ha llevado la discreción por bandera. Aunque todas las parejas de la actriz han sido conocidas, la madrileña nunca ha querido entrar a hablar sobre sus relaciones sentimentales.

Un freno que ha soltado un poco con la periodista Amalia Enríquez, a la que Blanca Suárez ha atendido durante la promoción de lo nuevo de Las chicas del cable. Blanca ha recibido al programa Buenos Días Madrid para hablar de este final tan emocionante para ella.

Además, la ex de Mario Casas ha explicado cómo se sintió cuando descubrió que su relación con Javier Rey era la protagonista de una revista del corazón. "¿Se te atraganta el desayuno cuando ves una portada así?", le preguntaba la periodista, a lo que Blanca respondía con un "un poco sí".

El actor Javier Rey | Archivo

A pesar de estas pilladas, Blanca se declara muy agradecida a la prensa, sobre todo por el respaldo que le han dado durante todos los años que lleva dedicándose a la interpretación. Una buena relación que no termina de encajar con los paparazzi: "Si no te enteras pues no te enteras, pero si es de esos días en los que sabes que están ahí...".

Una Blanca Suárez muy abierta que también reconoció, entre risas, lo que ya contó en el funeral que protagonizó para El cielo puede esperar de Movistar+: a Javier Rey le cayó fatal la actriz cuando la conoció.