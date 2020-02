Habla Fiorella, la rubia misteriosa que acompaña a Bigote Arrocet

Diez Minutos se lleva la exclusiva de la semana con una entrevista exclusiva a Fiorella, la mujer rubia con la que hemos visto últimamente a Bigote Arrocet en actitud cariñosa, y que, según ella misma, en realidad es su sobrina. Se llama Fiorella Vismara Von Lohse, y en el reportaje realizado por Mar Cabanas y Daniel Carande se explica que fue ella misma la que se presentó en la revista con la intención de ser entrevistada. El resultado es espectacular: desde las fotos, en las que posa como una auténtica modelo, hasta las respuestas. ¿Sinceridad de novata? Ninguna, si seguimos leyendo.

Fiorella, de origen peruano, explica que su madre es prima hermana de Edmundo, y que se dedica a la asesoría de imagen después de haber sido modelo. Describe a su tío Bigote como un hombre de negocios: "Posee viñedos en Chile y otros relacionados con el mundo inmobiliario" y tiene mucha complicidad con él. "Ese día quedamos para contarnos cómo estábamos anímicamente. No pensaba que había paparazzis". Se refiere a las fotos paseando abrazados y entrando en la casa del humorista a medianoche. El día de autos, salieron a cenar, les hicieron unas fotos ("no nos escondimos porque no teníamos nada que esconder") y después fueron a la residencia de Bigote para ver una película. "Perfectos desconocidos".

Lo mollar: asegura que su intención no era dejar a Teresa. "Él no se esperaba romper. Se encontró con el comunicado y no sabía qué estaba pasando. Ella se adelantó". Insiste en que la presentadora "malinterpretó" el famoso whatsapp: "Es totalmente mentira que le escribiera que se siente un pájaro libre". Según Fiorella, su tío necesitaba tiempo para tomar decisiones relacionadas con sus negocios y pudo sentirse agobiado por la periodista. De hecho no cierra la puerta a la reconciliación: "Él me ha dicho que la quiere… Tomará la decisión cuando hablen cara a cara".

Sin embargo divaga cuando le hablan del nulo caso que Bigote hace a los mensajes de Teresa ("Es que tiene dos teléfonos, uno en español y otro en inglés") y trata de defenderlo argumentando que nunca dejó plantada a la presentadora en la estación del AVE.

La entrevistada habla además sin tapujos de dinero. Reconoce que "algo ha habido" con todo el tema de la venta de la casa de Teresa y la supuesta comisión que reclamó Bigote, e insiste en que el humorista ha prestado dinero a la presentadora. 30.000 euros que ella le devolvió. Y aunque no conoce a Terelu Campos ni a Carmen Borrego, defiende la relación de su tío con ellas. "Él sabía cómo llevarlas". Y tira de excusas peregrinas cuando le preguntan si ha visto la entrevista a Teresa en el Deluxe: "Tiene un problema con el cable". Sí, el de piticlín, piticlín.

Carmen Janeiro y su novio millonario, 'de incógnito'

Hace unos meses salió a la luz un romance que dejó a más de uno boquiabierto: el de Carmen Janeiro, alias la Jesulina, con Luis Masaveu, miembro de una de las familias más adineradas de la península Ibérica. Su fortuna personal, calcula ¡Hola!, alcanza los 550 millones de euros.

Ahora, la revista retrata a la pareja acudiendo a visitar a la madre de Carmen, progenitora a su vez de Jesulín de Ubrique. Carmen y Luis, que mantienen una relación desde hace nueve años, disfrutaron de la compañía de Bazán en la urbanización de El Bosque, en Cádiz. Y lo hicieron "de incógnito": el motivo, que el empresario llevaba ropa con estampado de camuflaje.

Fani y Christofer anuncian su boda

Los profanos a La isla de las tentaciones (pocos, me temo) no sabrán quiénes son Fani y Christofer. Las nuevas estrellas de la televisión protagonizan la portada de Lecturas, la revista que más sigue lo que pasa en la pequeña pantalla, con el anuncio de su boda.

"Me da miedo que Fani me sea infiel en Honduras", dice él, que parece que no ha escarmentado con la traición de ella ante toda la audiencia. "Christofer me ha pedido que en la isla permanezca a 50 metros de los chicos", dice ella tan pancha. Afirman que se dan una oportunidad porque están hechos el uno para el otro. Y así durante ocho páginas.

Preysler presenta la última colección de Pedro del Hierro

Isabel Preysler protagoniza su reportaje trimestral en ¡Hola!, revista en la que ocupa, en solitario, su portada. Luego, en páginas interiores, descubrimos la novedad de esta entrevista con respecto a las otras que suele hacer: el encargado de formular las preguntas es su amigo Boris Izaguirre.

Con su estilo habitual, Preysler no da ninguna información trascendente, pero consigue que leamos la conversación de principio a fin. Todo ello impecablemente vestida por la última marca a la que representa, Pedro del Hierro. Sus nietos son los protagonistas. Su hijo Enrique acaba de ser padre y ella presume del nuevo miembro de la familia, una niña. Reconoce que el cantante le pidió que no hablase de su embarazo, algo que ha cumplido.

Y sobre Mario, poco que aportar. Que no va nunca de compras y que es ella la que le encarga la ropa. "Se pone lo que yo escojo".

Isabel Pantoja, yo me lo guiso, yo me lo como

Leemos en Lecturas que la cantante "ha cogido las riendas de su vida" y ahora se reparte la gestión de su carrera con su hermano Agustín. Desde que rompiera con la discográfica Universal el año pasado, Isabel se encarga de todo ella misma.

Su última actividad ha sido la grabación del videoclip de su último single, "Enamórate", una canción que compuso para ella Juan Gabriel con música de Luis Cobos. Con un look rompedor creado por el peluquero Antonio Abad y el maquillador Alberto Dugarte, Pantoja homenajea al colectivo LGTBI.

Bofill, habla tras 15 años alejado del foco mediático

Tras un silencio de quince años, Ricardo Bofill habla en ¡Hola! de cómo le va la vida. No deberíamos olvidar que fue marido de Chabeli y novio de Paulina Rubio. Y ha sobrevivido.

Hijo del carismático arquitecto Ricardo Bofill, Ricardo Jr. se dedica a la misma profesión que su padre, a cuyas órdenes trabaja. Acaba de cumplir cincuenta y cinco años y dice vivir en paz.

Bofill es todo buenas palabras para la familia de su ex, Chabeli Iglesias Preysler: "Todos mantenemos una relación cordial. Nos hemos encontrado en muchos sitios". Y también dice mantener un contacto "más que cordial" con Paulina. "Me alegro de que las cosas les vayan tan bien".

Eugenia Martínez de Irujo, portada de 'Vanity Fair'

La duquesa de Montoro posa en la portada de Vanity Fair atavida con ropajes del Siglo de Oro y fotografiada por Erdwin Olaf, retratista de cámara de la familia real holandesa.

El reportaje incluye una entrevista con la hija pequeña de la duquesa de Alba, que se prodiga poco en las llamadas "revistas del corazón", pero luego corre rauda cuando se trata de una "cabecera de moda". Y eso que los temas de los que habla tienen que ver más con su familia que con su trabajo. De hecho, su ocupación profesional ni si siquiera se menciona.

De una posible reconciliación con su hermano Cayetano dice que "a mí hay ciertas cosas que me hacen mucho daño. En esta época de mi vida ya no me gustan las montañas rusas: un día fenomenal y al día siguiente fatal. Nadie tiene derecho a quitarme la felicidad. Llega un momento que uno pone el freno, dice: 'Hasta aquí'. Y es humano".

También habla de su boda en Las Vegas con Narcís Rebollo o de su matrimonio fallido con Fran: "Me enamoré, qué le voy a hacer". Y defiende el trabajo de su hermano Carlos al frente de la Casa de Alba, tan criticada por su otro hermano, Cayetano: "Cuestionar su gestión es lo mismo que hablar de política. Cuando estás fuera, es muy fácil criticar, pero, amigo mío, cuando estás dentro, las cosas cambian. Creo que lo está haciendo muy bien y eso que su trabajo no es nada fácil".

Cóctel de noticias

Rafa Nadal y Mery celebran su primer San Valentín como marido y mujer. ¡Hola! publica una imagen poco habitual de la pareja paseando por Puerto Portals y almorzando en el restaurante Flanigan.

El San Valentín más romántico de los reyes. Semana dedica su portada a la reciente visita de los reyes a Huelva el pasado 14 de febrero. ¡Hola! también recoge una docena de fotos en las que vemos a los monarcas charlando y riendo de forma distendida con la marisma de fondo.

Kike Calleja celebra su 38 cumpleaños invitando a su novia y a su ex. Terelu Campos fue la estrella de la fiesta, en la que estaba Raquel Abad, la actual pareja del periodista.

Carla Pereyra y Diego Siemone bautizan a su hija en el ¡Hola! La pareja posa en un reportaje exclusivo junto a sus dos hijas. La pequeña, Valentina, ha sido bautizada en la iglesia de San José, en Madrid. El motivo, que allí están la Virgen de la Salud, San Judas Tadeo y San Expedito, de los cuales toda la familia es devota.

También ha bautizado a su hijo Javier Santos, el hijo de Julio Iglesias según el juzgado de Primera Instancia Número 13 de Valencia. La revista Semana incluye las fotos exclusivas del momento.