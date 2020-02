La reacción de Ortega Cano a las últimas declaraciones de Michu en una revista

María Jesús Rodríguez, más conocida como Michu, madre de la hija de José Fernando Ortega, reaparece este miércoles en la portada de la revista Semana tras meses de silencio para pedir perdón por sus declaraciones del pasado, reconocer sus errores y demostrar que ahora es "una mujer adulta, responsable y noble".

La joven habla sobre el punto en el que se encuentra su relación con el hijo de José Ortega Cano, que continúa recuperándose en un centro de rehabilitación: "Estamos mejor que nunca porque la nuestra ha sido una relación que ha ido de peor a mejor. Ahora estamos más centrados, somos más maduros. Hablamos muchísimo (…) Amo a José Fernando y no me imagino un futuro sin él. Nunca pensé en tirar la toalla porque no puedo dejarle. Cuando salga nos iremos a vivir juntos los tres y seremos una familia normal".

Además, Michu pide perdón públicamente a José Ortega Cano por todo lo que dijo en el pasado de él y del resto de su familia: "Soy muy tímida para pedir perdón. Con Gloria Camila sí he podido hablar porque al tener las dos la misma edad, pues tengo más confianza. A lo mejor no he pedido perdón con esas palabras, pero me ha entendido a pesar de que sé que no me ha perdonado del todo porque sé que hice cosas que no tienen perdón", dice en la revista. "Pero con quién tengo clavada la espinita es con su padre, José, que es una bellísima persona. Nunca me he atrevido a hablar con él porque me da respeto, pero me gustaría pedirle perdón. Se han portado muy bien con mi hija (…) Ortega es buen padre, buen marido, un buen abuelo... pero por desgracia, a las personas buenas les pasas cosas malas", explica.

Unas disculpas que el torero agradeció durante la mañana de este miércoles ante las cámaras de Europa Press. Aún así, el padre de José Fernando aseguró que no ha leído aún la entrevista y que no sabe cómo reaccionará su hija Gloria Camila: "Se lo agradezco, pero todavía no he podido leerla".

José Fernando sigue luchando

El hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano lleva años luchando contra las adicciones que sufre y principal motivo que le ha mantenido desaparecido de los medios de comunicación durante los últimos meses. En el año 2017, un médico del Juzgado número 4 de Alcobendas expuso el estado de José Fernando con detalle.

Avalado por miembros de la Clínica López Ibor, Prima, el Instituto Médico Hipócrates y Proyecto Hombre de Salamanca, en ese texto se repasaron sus múltiples adicciones (cerveza, cannabis y cocaína) así como su afectación psiquiátrica. Por el momento, se desconoce el tiempo de ingreso que le queda al joven en el centro.