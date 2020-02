Belén Esteban cumple la promesa que hizo a los padres de Fran Álvarez

Belén Esteban ha vuelto a Madrid. La popular colaboradora ha regresado a la capital después de pasar unos días de vacaciones con su marido, Miguel Marcos. Belén llegó este martes a su domicilio en Paracuellos del Jarama procedente del aeropuerto de Madrid-Barajas. Sin querer hacer declaraciones, Esteban entró rápidamente en su casa mientras Miguel se hacía cargo de todo el equipaje.

Un regreso que se produce después de la triste muerte de su primer marido, Fran Álvarez. El ex de Belén Esteban fue encontrado sin vida la mañana del domingo 9 de febrero. Una pérdida que dejó en shock a todos los familiares y amigos del camarero, incluida su exmujer.

Y es que a pesar de la relación tan tirante que tenían desde hace un tiempo, Belén ha sufrido mucho con la pérdida de Fran. Así lo han manifestado distintas personas de su entorno, quienes también han asegurado que Esteban le habría prometido a la familia de Fran desaparecería unos días para no hacer un 'circo mediático' de la muerte de Fran.

La colaboradora prefirió no asistir al último adiós a su e xmarido pero sí se puso en contacto con su familia. Además de darles el pésame, Belén tuvo claro que no iba a acudir a nada para no "armar más revuelo mediático del necesario", asegura la revista Lecturas. Desde entonces, prácticamente no se ha sabido nada de ella. La colaboradora no ha vuelto a aparecer en televisión ni siquiera para dar un mensaje o entrar por teléfono a través de su programa. El silencio ha sido la respuesta ante cualquier información.