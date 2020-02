Belén Esteban cuenta lo que ha vivido tras la muerte de Fran Álvarez

Diez días después del triste fallecimiento de Fran Álvarez, Belén Esteban regresó a su puesto de trabajo en Sálvame. La colaboradora decidió guardar silencio y desaparecer durante un tiempo para no hacer un circo mediático de la muerte de su exmarido. Además, prefirió no asistir al último adiós a Fran pero sí se habría puesto en contacto con su familia para darles el pésame.

En su reaparición de este viernes se pudo ver a Belén más seria de lo habitual y dispuesta a hacer frente a las críticas que ha recibido estos días y con ganas de mostrar su apoyo a su exfamilia política: "Entiendo el dolor de la familia, que deben estar rotos", dijo con la voz quebrada. "Ni me he pronunciado ni me voy a pronunciar. Por respeto tanto a él y a su familia ni se me ha pasado por la cabeza decir nada en ningún momento ni hacer nada. Solo quiero mandar un abrazo desde aquí muy fuerte, muy fuerte a su padre, a su hermana, pero especialmente, a su madre Maruja".

A pesar del fracaso de su matrimonio y la enemistad que tuvieron durante los últimos años, Belén sigue guardando un buen recuerdo de la familia de Fran: "No voy a decir nada por respeto a ellos, lo que siento me lo quedo para mí y para las personas que me conocen… Una persona tan joven… Es que lo más mínimo que diga, lo van a utilizar en mi contra y no me parece justo".

También quiso aclarar las críticas que se han vertido sobre ella tras la muerte de su exmarido "por seguir haciendo su vida con normalidad". "Fui a comprar el pan en chándal y a tomarme el café como hago todos los días, y me criticaron. Y luego me fui con mi marido Miguel a unas vacaciones que tenía programadas ¿También es malo? Y si no, que la gente venga a mi casa y me lleven la vida (…) Me da hasta miedo hablar de mi marido. Ayer pasó algo en la puerta de mi casa. Le dije a la prensa que no iba a hablar del tema y se fueron a preguntarle a mi marido, ¿acaso ha hablado alguna vez Miguel? ¡Pero si me he ido de vacaciones y estaba con miedo por si me grababan disfrutando!", explicó indignada.