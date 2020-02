Cayetano Martínez de Irujo, totalmente recuperado

Cayetano Martínez de Irujo ya está haciendo vida normal después del ultimo susto debido a una ligera obstrucción intestinal. Así es como lo han denominado fuentes cercanas al duque de Arjona.

Todo apunta que haya podido ser por exceso de trabajo, y a consecuencia del mismo la comida le sentó mal. Cierto es que el jinete ha tenido que pasar varias veces por el quirófano debido a problemas intestinales, y en más de una ocasión han revestido una gran gravedad. Pero nada que ver con la sufrida la última vez, hace unas semanas.

Como es sabido, Cayetano tuvo que permanecer unos días ingresado en la madrileña Clínica de la Luz, donde fue atendido por su amigo el doctor Enrique Moreno. Durante su estancia en la clínica se pudo ver a su novia Barbara Mirjan, su hija Amina, su hermano Fernando, con el que mantiene una gran relación, y la gran ausente su hermana Eugenia, con la que desgraciadamente el excelente trato que mantenían los hermanos al día de hoy es inexistente. También se pudo ver al marques de Cubas.

Su hijo Luis, sin embargo, no fue a ver a su padre al estar viviendo en Inglaterra, donde está cursando sus estudios, y al no ser una situación de gravedad, no ha hecho falta que viajara hasta Madrid.