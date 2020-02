El golpe bajo de Antonio Montero a Belén Esteban por nombrarle a su mujer: "Eres un cerdo"

El programa Sálvame sigue sacando partido del calvario de Lydia Lozano tras la polémica de sus informaciones falsas sobre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores. El tema ha dividido a sus compañeros de programa y el paparazzi Antonio Montero sigue liderando el frente contra Lydia. Lozano acabó en el Sálvame del lunes pasado amenazando con irse del plató por culpa de Montero. "Ha hecho muy pocos reportajes en su vida", dijo éste en el plató, terminando del todo con la paciencia de la colaboradora, que ha visto cómo se cuestionaban sus fuentes.

Este jueves quien se enfrentó a Antonio Montero fue Belén Esteban. Antonio sostuvo en plató que su compañera ha utilizado su información falsa para convertirlo en un "drama" y que no todas las exclusivas que ha hecho son suyas. Sin embargo, Belén le interrumpió: "Yo conozco a periodistas como Marisa (Martín Blázquez, exmujer de Antonio Montero), y le tengo un gran cariño, pero también veo que habla y lleva la noticia cuando ya se ha hablado aquí", dijo sin querer entrar en polémicas.

Pero que Belén le mencionara a su mujer, no le sentó demasiado bien. "Si no te importa habla de mí. Porque si quieres hablo de Fran Álvarez, hablo de tu Miguel... No me saques las exclusivas de Marisa porque yo puedo hablar de ti lo más grande", dijo muy enfadado. Belén Esteban se enfadó con los ataques de Montero y se enzarzaron en una pelea. "Hablaré de lo que me dé la gana (...) Cuidadito, mi marido no es público, así que para hablar de mi marido te das un punto. ¿Le has visto aquí sentado alguna vez?", le recriminó Belén.

"Se ha beneficiado de lo que has cobrado tú por la boda", contestó Montero, aunque Belén Esteban decidió zanjar la conversación recordando que Miguel no salió en aquella exclusiva. "Y lo de Fran, eres muy sucio, eres un cerdo", le espetó antes de levantarse e irse indignada.