María Teresa Campos desmiente el maligno rumor de los 30.000 euros de Bigote Arrocet

María Teresa Campos conversó en directo con Federico Jiménez Losantos e Isabel González en la crónica rosa de Es la mañana de Federico. Una intervención en la que desmintió rumores y se abrió en canal respecto a su ruptura con Bigote Arrocet y los continuos ataques que está ahora mismo recibiendo del entorno del cómico.

Y lo hizo, además, contando con absoluta sinceridad detalles de su convivencia ("no ha habido persona más detallista conmigo") y sin arremeter contra su ex, para quien tiene también buenas palabras sobre su vida en común, y de quien desmiente que (tal y como se ha publicado y rumoreado) jamás metió mano en la comisión de la venta de su lujoso chalet.

"Eso es una maldad que Edmundo es incapaz de hacer. Ahí él no ha traído nada. No es verdad. Yo vuelvo a sacar la cara por él, porque hay cosas que se dicen que no son verdad". Y es que el ex de María Teresa, pese a "haber hecho las cosas fatal" en relación a cómo se terminó su relación, no ha tratado de enriquecerse a su costa con la venta de la casa.

Preguntada por los 30.000 euros que Bigote dice ahora que prestó a la periodista, María Teresa ironizó que "eso lo tiene que dividir entre cinco años y medio", en referencia al tiempo que estuvieron juntos. "Se han inventado muchas cosas y falsedades que voy a desmentir siempre. No me ha prestado, ha colaborado dando dinero", explicó muy tajante.

Lo que llevó a la periodista a despejar, si bien de manera enigmática, alguna incógnita sobre su futuro laboral y económico. "Estoy decidiendo dónde me voy definitivamente… Hay ofertas encima de la mesa". De modo que María Teresa sí planea su regreso al periodismo, algo que de todas formas deja en manos de su hija Carmen Borrego, que "lleva muchos años conmigo y dirigiendo. Ella ya sabe lo que quiero y no quiero hacer".

Otra incógnita del caso son las cosas que Edmundo todavía tiene en casa de María Teresa y que todavía no ha ido a recoger. Todo un trastero que a la periodista parece no angustiarle particularmente. "Yo estoy bien. Las cosas han de ser justas e iguales entre hombres y mujeres", dijo en referencia a la situación de tener a un hombre viviendo bajo un techo que no es suyo, sino de su pareja. "Yo tengo una casa que no es muy normal [en referencia a su gran tamaño] y nadie sospecharía nada si fuera una mujer" la que hubiera vivido ahí, dijo en referencia a que la propietaria es ella y no él. "Si es al revés, debe ser lo mismo. Si yo me hubiera ido a Chile o a su finca hubiera estado igualmente bien", explicó.

No obstante, también desmiente otro rumor: el de un posible arreglo de la pareja. "No me planteo para nada volver con él. No me planteo volver con alguien que no me quiere".