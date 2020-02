María Teresa Campos cuenta en esRadio toda la verdad sobre el WhatsApp

María Teresa Campos contó absolutamente todo de su ruptura con Bigote Arrocet. Y lo hizo en la crónica rosa de Es la mañana de Federico en esRadio, donde mantuvo una larga charla con Federico Jiménez Losantos e Isabel González sobre los últimos y polémicos meses de su vida tras la marcha del cómico chileno.

María Teresa, pese a las continuas referencias e incluso ataques de personas cercanas al entorno de Bigote (esas "sobrinas" que ahora acompañan continuamente al ex de la periodista) manifestó preferir alejarse de polémicas. "Yo no voy a entrar a eso", dijo refiriéndose a esas personas a las que no "conoce de nada". "Yo dije que no bajaría a las cloacas y nunca lo hice, el contestar a muchas cosas absurdas", dijo la periodista, que quiso dar las gracias personalmente a Federico Jiménez Losantos por su amistad de "muchos años" y en particular por una época en común en la cadena Cope.

Ya de esa época, María Teresa contó en esRadio que viene el que ha venido siendo error. "Yo tenía una cosa, me senté con mucha gente sin saber quién eran. Y a veces incluso me he unido a algunas personas que no sabía que podían ser de una determinada manera aunque tuvieran un carácter un tanto especial", dijo, hilando muy fino y con inteligencia con su situación actual.

No obstante, María Teresa Campos no quiso utilizar su aparición en esRadio para arremeter contra su ex, ya que se queda "con lo bueno"… aunque tal y como reconoce, "lo malo ha sido muy malo". Y contó algo extremadamente personal sobre cómo vivió el día de la ruptura: "Esto seguro no lo sabe todo el mundo, pero a mí se me mandó el Whatsapp, me dio un ataque y me fui a la puerta del AVE". Pero desde entonces, contó, ya "nunca más he visto a esa persona", dijo en referencia a Bigote.

"Eso fue el día 2 de diciembre. Nunca más he sabido más de esa persona, aunque dos días antes fuimos a lo de El cielo puede esperar", explicó en referencia al programa homenaje de Movistar en el que participó también el cómico, cuando aún no había roto su relación, y en el que le juraba "amor eterno". "Pero después ni he recibido mensaje de Feliz Navidad ni nada. Nada. Yo ya no sé nada de estas persona. Yo creo que la única conclusión que yo saco es la de una frase que me gusta repetir: no estar con quien no me quiera. Y eso que yo he tenido muchos novios, yo no sé por qué".

María Teresa Campos reconoce también que todo lo ocurrido en esos momentos tuvo lugar "en un momento en el que uno está muy mal. Pero nada justifica eso", en referencia a cómo la dejó Bigote, por WhatsApp y yéndose ya de Madrid. "Las relaciones empiezan y terminan pero todo en la vida se hace con buenas maneras. Luego, cuando se pasan esos dos meses y pico que es la Navidad y él vuelve, diciéndole a alguien que yo conozco mucho que yo he sido la que he metido la pata por el comunicado… Yo fui la que me quedé llorando en El Corte Inglés porque veía que me llamaban de todos los medios. Sola. Me preguntaron ¿que le pasa, que le pasa?".

"Cuando me apetezca, daré exclusivas"

Lo que ocurrió después fue una portada de ¡Hola! En la que relató sus sentimientos y que ha alimentado acusaciones del entorno del cómico chileno. "En ese momento es cuando me manda un mensaje de ¡Hola! y les di la exclusiva aen la que hablo de él y pido respeto para él. Ahora ponen en cuestión que haya dado dos exclusiva y yo soy una profesional de esto. Pero uno es prisionero de sus palabras para lo bueno y lo malo, y no comprendo que los que dan exclusivas en los programas del corazón se meten con las exclusivas".

No obstante, dijo tajante a Federico: "Cuando me parezca, la daré. Lo malo no es darla sino decir mentiras. Aunque sea sin cobrar, Prefiero cobrar y decir verdades y cosas buenas antes que estupideces y mentiras", dice en relación a esa portada, la entrevista y lo que dijo de Bigote en ella, que en realidad fueron buenas palabras... en un mensaje tajante para todos sus detractores.