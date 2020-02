Tamara Falcó, clara sucesora de su madre

Tamara Falcó sin lugar a duda está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Su caché se ha disparado después de su clara victoria en el programa MasterChef. La presencia por cualquier motivo de la hija de Isabel Preysler es un éxito seguro. El pasado fin de semana se trasladó como invitada de excepción y madrina de la inauguración del Hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa.

Como era de esperar, Tamara se mostró espontánea, natural y con la simpatía que siempre le ha caracterizado, y como ella misma comentó, está fascinada con la isla. Lució un nuevo estilo, al haberse cortado de nuevo el pelo, dejando una pequeña melena que le sienta muy bien, aparte de haber perdido varios kilos. "Hay un gran equipo detrás de todo esto. Me cuido mucho y voy a una nutricionista, aparte de todo esto, hay que querer cuidarse". De esa manera lo explicó.

En cuestión de amores, no hay ninguna novedad. "No tengo pareja, aunque sí estoy abierta a ello". Al peguntarle por los sobrinos, se le ilumina la cara. La última en llegar ha sido la hija de Enrique Iglesias. "Mi hermano es todo un padrazo, está feliz. El nombre de la niña ya lo dirá él, eso no es cosa mía". Declaró.

Al preguntarle como afrontaba ser la sucesora de su madre, con una gran sonrisa dijo que eso no era tarea fácil. "Mucha responsabilidad, le pido muchos consejos. Mi madre es muy exigente con ella misma, porque es muy perfeccionista. Nuestra relación es inmejorable".