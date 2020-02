Claudia Jiménez, hija de Raquel Revuelta, se despide de su padre con una desgarradora carta

Qué injusta la vida. Qué injusto perderte con 18, 22 y 24 años. Qué injusto perderte sin prepararnos. Qué injusto perderte por complicaciones en una operación que no parecía complicada. Qué injusto perderte y ya. Qué injusto no tener más tiempo papá. No disfrutarte más tiempo, no aprender de ti más tiempo, no poder quererte más tiempo. Daría todo el tiempo que me queda sin ti en tener más tiempo contigo. Qué injusto que le falle el corazón al que lo tiene más grande, más limpio, más lleno, más libre... Qué injusta la vida, que demasiado a menudo se lleva a los mejores. Quizás es que tú no eras de este mundo papá. Una persona tan carismática, tan sensible, tan inteligente, tan diferente, tan especial, no puede ser de este mundo. Qué orgullo para mis hermanos y para mí llevar tu sangre. Qué orgullo ser un poco tú, que la gente nos busque cuando quiera verte a ti, cuando quiera recordarte. Y seguiremos papá, este camino tan devastador a veces y tan bonito otras muchas al que llamamos Vida. Seguiremos creciendo, respirando, viviendo. Como dice esa canción de Fito que tanto te gusta, "nunca se para de crecer, nunca se deja de morir"... pero seguiremos de tu mano, papá. En cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, en cada momento importante, te llevamos de la mano. Y ya no estaremos solos nunca. Te recordamos cada segundo del día papá. De momento con mucha tristeza, pero estoy segura de que se irá convirtiendo en alegría. Ojalá estes viendo cómo te quiere la gente... tu Little, tus amigos, tu familia. Mando todos los besos del mundo al cielo

A post shared by Claudia Ula Jiménez Revuelta (@claudiaula) on Feb 23, 2020 at 3:47pm PST