Julio Ruz deja a todos boquiabiertos con su cambio radical

El pasado mes de junio Julio Ruz, exnovio de María Jesús Ruiz y concursante de GH VIP, se puso manos a la obra dispuesto a cambiar su aspecto y lucir un aspecto más joven. El empresario anunció que se iba a someter a un injerto capilar en una conocida clínica madrileña y meses después ha enseñado orgulloso el resultado.

Ruz reapareció en Sálvame con una imagen completamente diferente a la que el público estaba acostumbrado y luciendo una frondosa melena que no pasó desapercibida para los colaboradores. El resultado es muy notable e impactante, ya que sus entradas y pelo rapado han desaparecido por completo. "Vaya cambio, a ver si María Jesús va a querer volver"; ¿se puede estar más guapo?; "¡vaya pelazo!", escribieron algunos de sus seguidores en Instagram.

Lo que parece que no ha cambiado es la necesidad de Julio Ruz de hablar de su exnovia y madre de su hija. Sálvame quiso saber la opinión de Ruz sobre la relación de María Jesús con su novio Curro, un hombre casado que nunca habría tenido intención de divorciarse de su mujer. "No han roto en ningún momento porque no tenían por qué romper, ella sabía la situación de Curro".

"Cuando oigo las declaraciones de María Jesús me caliento y me cabreo, miente más que habla", dijo Julio enfadado. Ante sus declaraciones, los colaboradores creen que sigue "enganchado" a ella y no la olvida. "Me da igual lo que haga con su vida pero hay algo que nos une y tengo que velar por ciertas cosas".

El empresario lleva meses advirtiendo de que es todo un montaje y que María Jesús conocía perfectamente que su novio llevaba 15 años casado. "Yo sé que ella lo sabe. Yo lo sé y no entiendo a qué viene ahora tanta historia. También sé que se ha intentado negociar", afirmó rotundo. "¿Él está divorciado? Pues estará divorciado en los últimos tres meses. Vamos que no. Ella sabía de la existencia de la mujer y de todo. Lo sé porque los presenté yo, y yo se lo dije".